Furkan Gulhan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Furkan Gulhan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Furkan Gulhan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Furkan Gulhan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Furkan Gulhan 20 Temmuz 2003 tarihinde Konya şehrinde doğmuştur. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Muhammet Furkan Gülhan şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Furkan Gulhan Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Furkan Gulhan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

1922 Konyaspor futbol takımında oynamaktadır. 1922 Konyaspor takımına 8 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Furkan Gulhan'nin 1922 Konyaspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Furkan Gulhan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Furkan Gulhan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Furkan Gulhan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Furkan Gulhan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Ağu 2020 yılında Konyaspor U19

8 Eylül 2022 yılında 1922 Konya

Furkan Gulhan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Furkan Gulhan şuan 1922 Konyaspor takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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