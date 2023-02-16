Furkan Kapucu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Furkan Kapucu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Furkan Kapucu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Furkan Kapucu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Furkan Kapucu 18 Nisan 2002 tarihinde Istanbul şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Furkan Kürşat Kapucu şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Furkan Kapucu Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Furkan Kapucu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Şile Yıldızspor futbol takımında oynamaktadır. Şile Yıldızspor takımına 18 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Furkan Kapucu'nin Şile Yıldızspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Furkan Kapucu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Furkan Kapucu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Furkan Kapucu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Furkan Kapucu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

28 Ekim 2021 yılında Bağlarbaşı

3 Şubat 2022 yılında Beylerbeyi 1911

18 Ağu 2022 yılında Şile Yıldızspor

Furkan Kapucu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Furkan Kapucu şuan Şile Yıldızspor takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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