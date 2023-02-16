Furkan Karabatak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Furkan Karabatak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Furkan Karabatak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Furkan Karabatak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Furkan Karabatak 13 Mayıs 1996 tarihinde Giresun şehrinde doğmuştur. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Furkan Karabatak Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Furkan Karabatak, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kahramanmaraşspor futbol takımında oynamaktadır. Kahramanmaraşspor takımına 13 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Furkan Karabatak'nin Kahramanmaraşspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Furkan Karabatak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Furkan Karabatak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Furkan Karabatak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Furkan Karabatak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Eylül 2010 yılında 1461 Trabzon AY

21 Eylül 2012 yılında Eskişehir Alt.

20 Ağu 2014 yılında Beşiktaş U21

1 Ağu 2015 yılında Ofspor

9 Ocak 2017 yılında Erbaaspor

30 Haziran 2017 yılında Ofspor

6 Ağu 2018 yılında Kozan Belediye

4 Ocak 2020 yılında Batman Petrol

3 Eylül 2020 yılında Bayburt Öİ

24 Ocak 2021 yılında Erbaaspor

18 Ağu 2021 yılında M.Yeşilyurt Bld

28 Ocak 2022 yılında Kahta 02 Spor

18 Temmuz 2022 yılında Amasyaspor FK

13 Ocak 2023 yılında Kahramanmaraş

Furkan Karabatak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Furkan Karabatak şuan Kahramanmaraşspor takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Trabzonspor (2008-2010), 1461 Trabzon (2010-2012), Eskisehirspor (2012-2014)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.