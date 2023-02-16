Furkan Karabatak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Furkan Karabatak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Furkan Karabatak kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Furkan Karabatak ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Furkan Karabatak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Furkan Karabatak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Furkan Karabatak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Furkan Karabatak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Furkan Karabatak 13 Mayıs 1996 tarihinde Giresun şehrinde doğmuştur.  Türkiye uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Furkan Karabatak Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Furkan Karabatak, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kahramanmaraşspor futbol takımında oynamaktadır. Kahramanmaraşspor takımına 13 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Furkan Karabatak'nin Kahramanmaraşspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Furkan Karabatakboyu ve yaşı kaç

Furkan Karabatak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Furkan Karabatak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Furkan Karabatak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Furkan Karabatak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Eylül 2010 yılında 1461 Trabzon AY

21 Eylül 2012 yılında Eskişehir Alt.

20 Ağu 2014 yılında Beşiktaş U21

1 Ağu 2015 yılında Ofspor

9 Ocak 2017 yılında Erbaaspor

30 Haziran 2017 yılında Ofspor

6 Ağu 2018 yılında Kozan Belediye

4 Ocak 2020 yılında Batman Petrol

3 Eylül 2020 yılında Bayburt Öİ

24 Ocak 2021 yılında Erbaaspor

18 Ağu 2021 yılında M.Yeşilyurt Bld

28 Ocak 2022 yılında Kahta 02 Spor

18 Temmuz 2022 yılında Amasyaspor FK

13 Ocak 2023 yılında Kahramanmaraş

Furkan Karabatak kimdir

Furkan Karabatak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Furkan Karabatak şuan Kahramanmaraşspor takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Trabzonspor (2008-2010), 1461 Trabzon (2010-2012), Eskisehirspor (2012-2014)

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Furkan Karabatak nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Son Haberler
Mohammed Tahiri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohammed Tahiri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mohammed Tahiri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohammed Tahiri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Sertan Yigenoglu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sertan Yigenoglu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Sertan Yigenoglu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sertan Yigenoglu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Elias Hoff Melkersen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Elias Hoff Melkersen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Elias Hoff Melkersen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Elias Hoff Melkersen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mertali Karakus kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mertali Karakus Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mertali Karakus kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mertali Karakus Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Çok Okunanlar
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Türkiye Tek Yürek kampanyasına büyük ilgi! En yüksek bağış yapan kurumlar ve isimler belli oldu!
Türkiye Tek Yürek kampanyasına büyük ilgi! En yüksek bağış yapan kurumlar ve isimler belli oldu!
Son dakika | Kahramanmaraş'ta Aleyna Ölmez isimli genç kız enkazdan sağ çıkarıldı
Son dakika | Kahramanmaraş'ta Aleyna Ölmez isimli genç kız enkazdan sağ çıkarıldı
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları