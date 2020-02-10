Furkan Korkmaz'ın etkileyici performansı 76ers'ı galibiyete taşıdı

Amerikan Ulusal Basketbol Ligi (NBA) dün gece oynanan 6 maçla devam etti.

Philadelphia 76ers'ın sahasında Chicago Bulls'u 118-111 mağlup ettiği maçta milli basketbolcu Furkan Korkmaz 31 sayı ile takımının en skoreri olarak galibiyette başrol oynadı. Korkmaz, 32 dakika süre aldığı müsabakayı 12/17 isabetle 31 sayı, 5 ribaund, 2 asist, 3 top çalma ile tamamladı. Milli basketbolcuya Joel Embid 28 sayı,12 ribaund'luk double-double ve Ben Simmons 19 sayı, 10 ribaund ve 10 asistlik triple-double performansı ile katkı sağladı.

Furkan Korkmaz, Philadelphia 76ers'ta son iki maçta gösterdiği performans ile dikkat çekiyor. Bir önceki maçında 34 sayı, 6 ribaund, 4 asist ve 1 blokluk performans sergileyen Korkmaz, 34 sayı ile de kariyer sayı rekorunu kırmıştı.

CEDİ'NİN 7 SAYISI YETERLİ OLMADI

Öte yandan, milli basketbolcu Cedi Osman'ın formasını Cleveland Cavaliers evinde Los Angeles Clippers'a 133-92 mağlup oldu. Cedi 24 dakika süre aldığı karşılaşmada 7 sayı, 4 ribaund ve 1 asistlik performans sergiledi ancak bu performans takımının galibiyeti için yeterli olmadı. Clippers, Louis Willliams'ın 25 sayı, 5 ribaund, 3 asist ve Paul George'un 22 sayı, 6 ribaund ve 4 asistlik performansı ile galibiyete uzandı.

NBA'de dün gece oynanan 6 karşılaşmada alınan toplu sonuçlar şu şekilde:

Atlanta Hawks - New York Knicks: 140-135

Philadelphia 76ers - Chicago Bulls: 118-111

Washington Wizards - Memphis Grizzlies: 99-106

Houston Rockets - Utah Jazz: 113-114

Cleveland Cavaliers - Los Angeles Clippers: 92-133

Portland Trail Blazers - Miami Heat: 115-109

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Kaynak: DHA