Furkan Korkut kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Furkan Korkut Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Furkan Korkut kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Furkan Korkut ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Furkan Korkut kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Furkan Korkut Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Furkan Korkut adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Furkan Korkut Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Furkan Korkut 17 Ocak 1999 tarihinde Istanbul şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Furkan Korkut Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Abdul Samet Süner yapmaktadır. Furkan Korkut, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Eskişehirspor futbol takımında oynamaktadır. Eskişehirspor takımına 2 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Furkan Korkut'nin Eskişehirspor ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Furkan Korkut Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/korkutfurkann/

Furkan Korkutboyu ve yaşı kaç

Furkan Korkut Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Furkan Korkut isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Furkan Korkut Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Furkan Korkut futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Galatasaray U16

1 Temmuz 2015 yılında Galatasaray U17

1 Temmuz 2016 yılında Galatasaray U19

1 Temmuz 2017 yılında Galatasaray U21

28 Ağu 2019 yılında Gençlerbirliği

29 Ağu 2019 yılında Hacettepe

3 Ağu 2020 yılında Gençlerbirliği

1 Ekim 2020 yılında Sultanbeyli Bld

14 Ocak 2021 yılında Akhisarspor

2 Şubat 2023 yılında Eskişehirspor

Furkan Korkut kimdir

Furkan Korkut Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Furkan Korkut şuan Eskişehirspor takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Merterspor

Furkan Korkut Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Türkiye U19 takımında 3 numaralı formasıyla 1 Eylül 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

Türkiye U18 takımında 3 numaralı formasıyla 18 Ekim 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Türkiye U17 takımında 2 numaralı formasıyla 26 Ağu 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 1 gol atmıştır.

Türkiye U16 takımında 5 numaralı formasıyla 9 Aralık 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Furkan Korkut nereli

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