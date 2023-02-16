Furkan Mehmet Dogan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Furkan Mehmet Dogan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Furkan Mehmet Dogan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Furkan Mehmet Dogan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Furkan Mehmet Dogan 22 Kasım 2001 tarihinde Izmir şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Furkan Mehmet Doğan şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Furkan Mehmet Dogan Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Furkan Mehmet Dogan, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Alanya Kestelspor futbol takımında oynamaktadır. Alanya Kestelspor takımına 4 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Furkan Mehmet Dogan'nin Alanya Kestelspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Furkan Mehmet Dogan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Furkan Mehmet Dogan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Furkan Mehmet Dogan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Furkan Mehmet Dogan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Altınordu U16

18 Şubat 2016 yılında Göztepe Alt

17 Ağu 2018 yılında Altınordu U19

19 Şubat 2019 yılında Altay SK U19

1 Şubat 2021 yılında Z. Kömürspor

28 Ekim 2021 yılında Alaçatıspor

4 Ağu 2022 yılında Alanya Kestel

Furkan Mehmet Dogan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Furkan Mehmet Dogan şuan Alanya Kestelspor takımında oynamakta ve 66 numaralı formayı giymektedir.

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