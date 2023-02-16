Furkan Orak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Furkan Orak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Furkan Orak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Furkan Orak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Furkan Orak 28 Mayıs 2001 tarihinde Balikesir şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Furkan Orak Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Furkan Orak, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Çatalcaspor futbol takımında oynamaktadır. Çatalcaspor takımına 31 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Furkan Orak'nin Çatalcaspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Furkan Orak Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/furknorak/

Furkan Orak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Furkan Orak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Furkan Orak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Furkan Orak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Mayıs 2021 yılında Buca Zaferspor

10 Eylül 2021 yılında Ödemiş Spor

31 Ağu 2022 yılında Çatalcaspor

Furkan Orak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Furkan Orak şuan Çatalcaspor takımında oynamakta ve 71 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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