Furkan Ovun kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Furkan Ovun Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Furkan Ovun kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Furkan Ovun ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Furkan Ovun kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Furkan Ovun Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Furkan Ovun adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Furkan Ovun Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Furkan Ovun 17 Nisan 2000 tarihinde Konya şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Furkan Ovun Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Furkan Ovun, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nevşehir Belediye Spor futbol takımında oynamaktadır. Nevşehir Belediye Spor takımına 26 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Furkan Ovun'nin Nevşehir Belediye Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Furkan Ovun Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/furkanovun.3/

Furkan Ovunboyu ve yaşı kaç

Furkan Ovun Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Furkan Ovun isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Furkan Ovun Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Furkan Ovun futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Ocak 2019 yılında Karabükspor U19

19 Eylül 2019 yılında Karabükspor

26 Temmuz 2022 yılında Nevşehir Bld

Furkan Ovun kimdir

Furkan Ovun Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Furkan Ovun şuan Nevşehir Belediye Spor takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Furkan Ovun nereli

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