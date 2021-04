Bir Zamanlar Çukurova dizisinin başrol oyuncusu Furkan Palalı'dan kötü haber geldi. Peki Furkan Palalı kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Furkan Palalı koronavirüse mi yakalandı? İşte ayrıntılar...

FURKAN PALALI KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Furkan Palalı, 27 Ekim 1986 tarihinde Konya'da dünyaya geldi.

Bir abisi olan Furkan Palalı, ortaokulu Konya Özel Diltaş Lisesi'nde okudu. Liseyi ise Konya Dolapoğlu Anadolu Lisesinden mezun olarak bitirdi. Konya'da okuduğu sırada o sıralar Türkiye Basketbol Birinci Liginde mücadele eden Kombassan Konyaspor'un altyapısında basketbol kariyerine başladı. Burada 7 yıl basketbol oynadı. Sonra 2000 yılında Tofaş kulübü Konya şubesine transfer oldu. Burada da 2 yıl süren başarılı mücadelesinden sonra üniversite kariyerine devam etmek amacıyla basketbola veda etti.

2003 yılında Üniversite için Ankara'ya giderek kazandığı Ankara Hacettepe Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği bölümünde okuyarak eğitimini tamamladı. Yüksek lisans için de İstanbul Marmara Üniversitesi Radyo ve Televizyon bölümünde yüksek lisans öğrenimini sürdürmektedir.

Ankara'da üniversitede okurken aynı zamanda aldığı 6 aylık yaratıcı drama eğitiminin yanında Tuncay Özinel'den tiyatro oyunculuğu eğitimi ve Ferdi Merter'den de karakter oyunculuğu eğitimleri aldı.

Bir arkadaşının vasıtasıyla okul döneminde kayıt olduğu Ankara merkezli bir ajansta modellik kariyerine başladı. 190 cm. boyunda ve 81 kg. olan Furkan Palalı, 2009 yılından beri mankenlik yapmaktadır. 2010 yılında İstanbul'dan gelen teklifleri değerlendi ve Selin Boronkay - S Management ajansına bağlandı. 2010 yılından itibaren de birçok ulusal ve uluslararası defilede yer aldı. 2010 yılında Tuncay Özinel tiyatrosunda da oyunculuğa başlamıştır.

2011 yılında Best Model of Turkey yarışmasına katıldı ve birinci oldu. Ardından da Best Model of the World yarışmalarında da birinci seçilmesiyle adını duyurdu.

Ayrıca 2011 yılında, Tuncay Özinel Tiyatrosunda yazarlığını Tuncay Özinel,Hikmet Ferudun Es, Can Ataklı, Yılmaz Özdil'in birlikte yaptıkları "Uyan Uyan Gazi Kemal" adlı tiyatro oyunda yer aldı.

2011 yılında senaristliğini ve yönetmenliğini Mahsun Kırmızıgül'ün yaptığı ve başrollerde Fikret Kuşkan, Şenay Gürler, Menderes Samancılar, Arif Erkin Güzelbeyoğlu gibi oyuncuların olduğu "Hayat Devam Ediyor" adlı dizide oynadı.

2012 yılında başrollerini Hazal Kaya, Tuğçe Kazaz ve Tardu Flordun ile paylaştığı "Son Yaz Balkanlar 1912" dizisinde oynadı. 2013 yılında da Ekin Türkmen ve Müge Boz ile birlikte başrol olarak "Aşk Emek İster" adlı dizide oynadı.

Furkan Palalı,2014 yılında senaristliğini ve yönetmenliğini Osman Sınav'ın yaptığı Milli İstihbarat Teşkilatı'nı konu alan televizyon dizisi "Kızıl Elma" televizyon dizisinde; Pelin Akil, Zeynep Eronat, Erdal Cindoruk gibi oyuncularla başrol oynamıştır.

2015 yılında Şeyh Hamid-i Veli'nin (Somuncu Baba) hayatını konu alan "Somuncu Baba Aşkın Sırrı" adlı sinema filminde Somuncu Baba Şeyh Hamid-i Veli rolünde Furkan Palalı oynarken diğer rollerde Gürkan Uygun, Saruhan Hünel, Sinan Albayrak, Kenan Bal, Emin Olcay, Haldun Boysan, Tuvana Türkay, Ali Sürmeli, Suna Selen, Fırat Tanış, Yunus Emre Yıldırımer gibi oyuncular oynamıştır.

Furkan Palalı'nın oynadığı tiyatro oyunları :

2011 - Uyan Uyan Gazi Kemal, Yazarları: Tuncay Özinel, Hikmet Ferudun Es,Can Ataklı, Yılmaz Özdil - Tuncay Özinel Tiyatrosu

2011 - 2012 - Tetikçi, Yazar: Ferdi Merter - Tepebaşı Tiyatrosu

Furkan Palalı'nın oynadığı film ve diziler :

2016 - Somuncu Baba Aşkın Sırrı (Somuncu Baba) (Sinema Filmi)

2015 - Son Çıkış (Kenan) (TV Dizisi)

2014 - Kızıl Elma (TV Dizisi)

2013 - Aşk Emek İster (TV Dizisi)

2012 - Son Yaz Balkanlar 1912 (TV Dizisi)

2011 - Hayat Devam Ediyor (TV Dizisi)

2011 - Adını Feriha Koydum (TV Dizisi)

2010 - Küçük Sırlar (TV Dizisi)

FURKAN PALALI KORONAVİRÜSE Mİ YAKALANDI?

Ünlü oyuncu Furkan Palalı'nın koronavirüse yakalandığı öğrenildi. Adana'da çekilen Bir Zamanlar Çukurova dizisinde oynayan Palalı'nın koronavirüs test sonucunun pozitif çıkması üzerine çekimlerin durduğu ve diğer tüm ekibe tekrar koronavirüs testi yapıldığı ifade edildi.

Gazeteci Birsen Altuntaş, konuya ilişkin sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Adana'da çekilen Bir Zamanlar Çukurova dizisinin başrol oyuncularından Furkan Palalı'nın korona test sonucu pozitif çıktı. Tims&B imzalı dizinin çekimleri durdu ve bütün ekibe yeniden test yapılıyor."