Furkan Temir kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Furkan Temir Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Furkan Temir adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Furkan Temir Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Furkan Temir 5 Mayıs 1999 tarihinde Ankara şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Furkan Temir Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Furkan Temir, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gümüşhanespor futbol takımında oynamaktadır. Gümüşhanespor takımına 18 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Furkan Temir'nin Gümüşhanespor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Furkan Temir Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/furkanntemirr/

Furkan Temir Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Furkan Temir isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Furkan Temir Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Furkan Temir futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

28 Ağu 2012 yılında Hacettepe Alt

11 Ağu 2017 yılında G.Birliği U21

14 Ağu 2018 yılında Hacettepe

28 Ağu 2019 yılında Gençlerbirliği

29 Ağu 2019 yılında Hacettepe

28 Ocak 2020 yılında Gençlerbirliği

29 Ocak 2020 yılında Yomra Spor

3 Ağu 2020 yılında Gençlerbirliği

14 Eylül 2020 yılında Hacettepe

30 Haziran 2021 yılında Gençlerbirliği

7 Temmuz 2021 yılında 68 Aksaray Bld

12 Ocak 2022 yılında Siirt İÖİ

18 Ağu 2022 yılında Gümüşhanespor

Furkan Temir Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Furkan Temir şuan Gümüşhanespor takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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