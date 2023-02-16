Furkan Unsal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Furkan Unsal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Furkan Unsal adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Furkan Unsal Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Furkan Unsal 20 Haziran 1999 tarihinde Ankara şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Furkan Unsal Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Regista Management yapmaktadır. Furkan Unsal, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hacettepe 1945 SK futbol takımında oynamaktadır. Hacettepe 1945 SK takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Furkan Unsal'nin Hacettepe 1945 SK ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Furkan Unsal Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Furkan Unsal isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Furkan Unsal Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Furkan Unsal futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Ekim 2013 yılında Ank Etbalık Alt

21 Ağu 2015 yılında Hacettepe Alt

8 Eylül 2017 yılında G.Birliği U19

28 Ağu 2018 yılında Hacettepe

16 Eylül 2020 yılında Altındağ Spor

30 Haziran 2021 yılında Hacettepe

25 Ocak 2022 yılında Etimesgut Bld

30 Haziran 2022 yılında Hacettepe

1 Eylül 2022 yılında Hacettepe 1945

Furkan Unsal Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Furkan Unsal şuan Hacettepe 1945 SK takımında oynamakta ve 88 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Keciören Belediyesi Baglum Spor (2011-2013), Ankara Etbalikspor (2013-2015), Hacettepe SK (2015-2017), Genclerbirligi SK (2017-2018)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.