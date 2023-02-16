Furkan Unsal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Furkan Unsal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Furkan Unsal kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Furkan Unsal ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Furkan Unsal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Furkan Unsal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Furkan Unsal adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Furkan Unsal Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Furkan Unsal 20 Haziran 1999 tarihinde Ankara şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Furkan Unsal Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Regista Management yapmaktadır. Furkan Unsal, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hacettepe 1945 SK futbol takımında oynamaktadır. Hacettepe 1945 SK takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Furkan Unsal'nin Hacettepe 1945 SK ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Furkan Unsalboyu ve yaşı kaç

Furkan Unsal Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Furkan Unsal isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Furkan Unsal Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Furkan Unsal futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Ekim 2013 yılında Ank Etbalık Alt

21 Ağu 2015 yılında Hacettepe Alt

8 Eylül 2017 yılında G.Birliği U19

28 Ağu 2018 yılında Hacettepe

16 Eylül 2020 yılında Altındağ Spor

30 Haziran 2021 yılında Hacettepe

25 Ocak 2022 yılında Etimesgut Bld

30 Haziran 2022 yılında Hacettepe

1 Eylül 2022 yılında Hacettepe 1945

Furkan Unsal kimdir

Furkan Unsal Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Furkan Unsal şuan Hacettepe 1945 SK takımında oynamakta ve 88 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Keciören Belediyesi Baglum Spor (2011-2013), Ankara Etbalikspor (2013-2015), Hacettepe SK (2015-2017), Genclerbirligi SK (2017-2018)

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Furkan Unsal nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 15 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 15 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Son Haberler
Patryk Dragon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Patryk Dragon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Patryk Dragon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Patryk Dragon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Samet Dagli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samet Dagli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Samet Dagli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samet Dagli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Carlo Sickinger kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carlo Sickinger Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Carlo Sickinger kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carlo Sickinger Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Batuhan Ulutas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Batuhan Ulutas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Batuhan Ulutas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Batuhan Ulutas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Çok Okunanlar
Evra Gulal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Evra Gulal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Evra Gulal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Evra Gulal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Erik Krantz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erik Krantz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Erik Krantz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erik Krantz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Anes Cardaklija kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anes Cardaklija Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Anes Cardaklija kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anes Cardaklija Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kursat Ozmen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kursat Ozmen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kursat Ozmen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kursat Ozmen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları