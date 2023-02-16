Furkan Uslu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Furkan Uslu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Furkan Uslu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Furkan Uslu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Furkan Uslu 6 Eylül 2002 tarihinde Bursa şehrinde doğmuştur. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Hüseyin Furkan Uslu şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Furkan Uslu Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Furkan Uslu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bursa Yıldırım Spor futbol takımında oynamaktadır. Bursa Yıldırım Spor takımına 12 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Furkan Uslu'nin Bursa Yıldırım Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Furkan Uslu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Furkan Uslu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Furkan Uslu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Furkan Uslu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Ocak 2020 yılında Denizlispor U19

10 Kasım 2021 yılında Kulüpsüz

12 Ocak 2022 yılında Bursa Yıldırım

Furkan Uslu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Furkan Uslu şuan Bursa Yıldırım Spor takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

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