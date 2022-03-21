Furkan cemaati üyelerinin Adana’daki eylemine polis müdahale etmişti. Vatandaşlar bu olay sonrası Furkan vakfı kim, hangi tarikata bağlı? Furkan Vakfı amacı nedir? neden kapatıldı? sorularını araştırmaya koyuldu. İşte tüm merak edilen soruların yanıtları...

FURKAN VAKFI KİM, HANGİ TARİKATA BAĞLI? FURKAN VAKFI AMACI NEDİR?

1994 yılında Alpaslan Kuytul tarafından kurulan dini bir vakıftır. Alpaslan Kuytul aynı zamanda 'Furkan hareketi' diye tanımladığı oluşumun da liderliğini üstlenmektedir.

Vakfın amacı internet sitesinde “Hakiki imana ulaşmış, ibadete âşık, ahlak sahibi ve Allah’ın yeryüzünde hâkimiyeti için meşru yollarla mücadele eden öncü bir nesil hazırlamak” olarak belirtiliyor ve şu sözlere yer veriliyor: “Müslümanlar, particilik ve başka yollar yüzünden gerçek bir İslami hareket olamadılar. Sorunun kaynağı sistemin kendisidir.”

FURKAN VAKFI NEDEN KAPATILDI?

Adana Valiliği yürütülen soruşturma kapsamında Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'nın tüm faliyetlerinin geçici olarak men edildiğini açıkladı.

İşte son dakika haberiyle ilgili Valiliğin yaptığı açıklama; "Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen, 2016/47740 sayılı soruşturma kapsamında, Vakıflar Genel Müdürlüğünün de görüşleri doğrultusunda Anayasa’nın 33. ve Türk Medeni Kanunu’nun 115. maddesi gereğince, Adana ilinde bulunan 'Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı' ile tüm şube ve temsilcilikleri, İçişleri Bakanlığı’nın 31 Ocak tarihli olurları ile geçici olarak faaliyetten men edilmiştir." denildi.

ALPASLAN KUYTUL KİMDİR?

Alparslan Kuytul 1965 yılında Adana'nın 46 km güneyindeki Karataş ilçesinde Dünya'ya geldi. 1991 yılında Çukurova Üniversitesi Mimarlık-Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun oldu.

1993-1997 yılları arasında da Mısır'ın El-Ezher Üniversitesi Şeriat Fakültesi İslâm Hukuku bölümünde okudu. 1997 yılında Ezher Üniversitesi'nden mezun olmuştur. Ezher Üniversitesi'nde okuduğu yıllarda Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'nı kurmuştur.

Kuytul'un kendisine ait İnternet üzerinden yayın yapan TVFurkan adında bir kanalı vardır. Ayrıca 2011 yılından beri Furkan Nesli Dergisi'nin başyazarlığını yapmaktadır.