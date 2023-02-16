Furkan Yardim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Furkan Yardim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Furkan Yardim adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Furkan Yardim Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Furkan Yardim 23 Şubat 2000 tarihinde Samsun şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Furkan Yardım şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Furkan Yardim Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Furkan Yardim, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Belediye Derince Spor futbol takımında oynamaktadır. Belediye Derince Spor takımına 2 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Furkan Yardim'nin Belediye Derince Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Furkan Yardim Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Furkan Yardim isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Furkan Yardim Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Furkan Yardim futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

19 Eylül 2018 yılında Samsunspor U19

16 Ağu 2019 yılında Erbaaspor

23 Ağu 2021 yılında Arnavutköy Bld

2 Eylül 2022 yılında Bld Derince

Furkan Yardim Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Furkan Yardim şuan Belediye Derince Spor takımında oynamakta ve 71 numaralı formayı giymektedir.

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