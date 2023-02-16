Furkan Yasa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Furkan Yasa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Furkan Yasa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Furkan Yasa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Furkan Yasa 21 Şubat 2003 tarihinde Istanbul şehrinde doğmuştur. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Furkan Yaşa şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Furkan Yasa Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Furkan Yasa, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Malatya Arguvan Spor Kulübü futbol takımında oynamaktadır. Malatya Arguvan Spor Kulübü takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Furkan Yasa'nin Malatya Arguvan Spor Kulübü ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Furkan Yasa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Furkan Yasa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Furkan Yasa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Furkan Yasa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Ağu 2020 yılında Kasımpaşa U19

6 Eylül 2021 yılında B. Yeni Çarşı

30 Haziran 2022 yılında Kasımpaşa U19

1 Eylül 2022 yılında M.Arguvan SK

30 Haziran 2023 yılında Kasımpaşa U19

Furkan Yasa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Furkan Yasa şuan Malatya Arguvan Spor Kulübü takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Furkan Yasa Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Türkiye U17 takımında 16 numaralı formasıyla 27 Ağu 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Türkiye U16 takımında 3 numaralı formasıyla 6 Kasım 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

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