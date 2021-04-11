Furkan Yazıcıoğlu kimdir? Nereli ve kaç yaşında?
Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlu Furkan Yazıcıoğlu canlı yayınlanan bir televizyon programına konuk oldu. Yazıcıoğlu yaptığı açıklamalar sonrası merak konusu oldu. Peki Furkan Yazıcıoğlu kimdir? Nereli ve kaç yaşında? İşte detaylar...
Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlu Furkan Yazıcıoğlu canlı yayınlanan bir televizyon programına konuk oldu. Yazıcıoğlu yaptığı açıklamalar sonrası merak konusu oldu. Peki Furkan Yazıcıoğlu kimdir? Nereli ve kaç yaşında? İşte ayrıntılar...
FURKAN YAZICIOĞLU KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?
Furkan Yazıcıoğlu, Muhsin Yazıcıoğlu ile Gülefer Yazıcıoğlu'nun 2 çocuğundan biridir. Kardeşinin adı Firuze'dir.
Doğum tarihine ilişkin bilgi bulunmayan Fatih Furkan Yazıcıoğlu, aslen Sivas'lıdır. (Elmalı, Şarkışla)
Fatih Furkan Yazıcıoğlu 2017 yılında evlendi. Yazıcıoğlu'nun düğününe Muhsin Yazıcıoğlu'nun abisi Yusuf Yazıcıoğlu, eşi Gülefer Yazıcıoğlu, kızı Firuze Yazıcıoğlu, Büyük Birlik Partisi Genel (BBP) Başkanı Mustafa Destici, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, AKP Kahramanmaraş eski Milletvekili Nevzat Pakdil, BBP'nin üst düzey yetkilileri, İl, ilçe başkanları, Muhsin Yazıcıoğlu'nun sevenleri ve birçok davetli katıldı.
Yazıcıoğlu, oğluna babası Muhsin Yazıcıoğlu'nun adını verdi.
Muhsin Yazıcıoğlu kimdir? Kaç yaşında, nasıl öldü? Aslen nereli? Muhsin Yazıcıoğlu ölüm tarihi