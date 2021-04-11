Furkan Yazıcıoğlu kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlu Furkan Yazıcıoğlu canlı yayınlanan bir televizyon programına konuk oldu. Yazıcıoğlu yaptığı açıklamalar sonrası merak konusu oldu. Peki Furkan Yazıcıoğlu kimdir? Nereli ve kaç yaşında? İşte detaylar...

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