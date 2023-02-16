Furkan Yildirim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Furkan Yildirim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Furkan Yildirim adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Furkan Yildirim Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Furkan Yildirim 11 Haziran 1991 tarihinde Aksaray şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Vehbi Furkan Yıldırım şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Furkan Yildirim Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Onur Football Agency yapmaktadır. Furkan Yildirim, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

68 Aksaray Belediye Spor futbol takımında oynamaktadır. 68 Aksaray Belediye Spor takımına 8 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Furkan Yildirim'nin 68 Aksaray Belediye Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Furkan Yildirim Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/furkanyildirimm91/

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Furkan Yildirim Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Furkan Yildirim isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Furkan Yildirim Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Furkan Yildirim futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Erciyesspor U21

21 Ocak 2011 yılında Yimpaş Yozgat

30 Haziran 2011 yılında Erciyesspor U21

24 Ağu 2011 yılında Yimpaş Yozgat

30 Haziran 2012 yılında Erciyesspor U21

15 Ağu 2012 yılında Yimpaş Yozgat

11 Ocak 2013 yılında Erciyesspor U21

14 Ocak 2013 yılında Sivas Dört Eylül

30 Haziran 2013 yılında Erciyesspor U21

23 Ağu 2013 yılında Ünyespor

15 Ocak 2014 yılında Kayseri Şeker

1 Temmuz 2014 yılında 1461 Trabzon

31 Ağu 2015 yılında Tokatspor

14 Ocak 2016 yılında Payasspor

24 Ağu 2016 yılında Bayburt Grup Öİ

12 Ocak 2017 yılında Payasspor

18 Ağu 2017 yılında Yozgatspor 1959

16 Ağu 2018 yılında Ünye 1957

18 Ocak 2019 yılında 68 Aksaray Bld

20 Ağu 2021 yılında Alanya Kestel

8 Şubat 2022 yılında 68 Aksaray Bld

Furkan Yildirim Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Furkan Yildirim şuan 68 Aksaray Belediye Spor takımında oynamakta ve 91 numaralı formayı giymektedir.

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