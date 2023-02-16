Furkan Yilgin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Furkan Yilgin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Furkan Yilgin kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Furkan Yilgin ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Furkan Yilgin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Furkan Yilgin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Furkan Yilgin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Furkan Yilgin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Furkan Yilgin 9 Haziran 1998 tarihinde Bolu şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Furkan Yılgın şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Furkan Yilgin Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Furkan Yilgin, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Eynesil Belediyespor futbol takımında oynamaktadır. Eynesil Belediyespor takımına 21 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Furkan Yilgin'nin Eynesil Belediyespor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Furkan Yilgin Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/furkanylgn/

Furkan Yilginboyu ve yaşı kaç

Furkan Yilgin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Furkan Yilgin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Furkan Yilgin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Furkan Yilgin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Beşiktaş U21

30 Ağu 2018 yılında Tuzlaspor

23 Ağu 2019 yılında Diyarbekir Spor

3 Ağu 2020 yılında Tuzlaspor

22 Ağu 2020 yılında Etimesgut Bld

6 Ağu 2021 yılında Nevşehir Bld

21 Temmuz 2022 yılında Eynesil Bld

Furkan Yilgin kimdir

Furkan Yilgin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Furkan Yilgin şuan Eynesil Belediyespor takımında oynamakta ve 98 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dudullu (2008-2013), Besiktas JK (2013-2017)

Furkan Yilgin Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Türkiye U16 takımında 17 numaralı formasıyla 15 Nisan 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Furkan Yilgin nereli

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