Furya Derneği, otizmli çocuklar için yürüdü

Kayseri'de 2 yıldır gönüllü yardımlaşma derneği olarak faaliyet gösteren Furya Derneği, 3 Aralık Uluslararası Engelliler Günü dolayısıyla "Engelsiz Farkındalık Yürüyüşü" düzenledi.

Furya Derneği üyeleri, yaklaşan Otizmli Çocuklar Günü dolayısıyla, otizme dikkat çekmek için yürüyüş düzenledi. Sivas caddesi üzerinde toplanan dernek üyeleri, "Sevgiye engel yok', "Sadece farklıyız" yazılı broşürler ile Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.

Burada bir konuşma yapan Furya Derneği Basın Sözcüsü Ozan Can Çimen, "Bugün yaklaşık 2 yıldır Kayseri'de ve Türkiye'nin dört bir yanında çeşitli sosyal yardımlaşma ve dayanışma faaliyetleri yürüttüğümüz Furya Derneği olarak "Engelsiz Farkındalık Yürüyüşü" adıyla gönüllülerimiz ve vatandaşlarımız ile bir araya geldik. Amacımız yaklaşmakta olan 3 Aralık Uluslararası Engelliler Günü kapsamında şehrimizde ve sesimizi duyurabildiğimiz her yerde yaşamımızdaki engellere ve bunların ancak sevgiyle aşılabileceğine dikkat çekmek ve farkındalık oluşturabilmek. Biz Furyalılar olarak "engel ve engelli" kavramlarına inanmıyor, asıl engelin kalplerimizde ve düşüncelerimizde olduğunu düşünüyoruz. Çünkü biliyoruz ki hiçbirimiz sağlığını parayla satın almadı, şu an sahip olduğumuz yeteneklerimiz, özgürlüklerimiz hiçbirimize garanti edilmedi ve şu an engelli olarak tanımladığımız kimse bunu kendisi istemedi ve seçmedi. Bu düşüncelerle çıktığımız yolda fiziksel veya zihinsel herhangi bir "özel" duruma sahip tüm bireyler ve özellikle çocuklar bizim için çok önemli ve hassas bir çalışma alanı haline geldi. Bizler iki yıldır düzenlediğimiz çalışmalarla ulaşabildiğimiz ve dokunabildiğimiz tüm "özel" bireylerin toplum içerisinde kendini rahat hissedebilmesi, yaşadığı zorlukların mümkün olduğunca azaltılması, maddi ve fiziksel zorlukların yanında duygusal ve manevi anlamda da aslında bizlerden farklı olmadıklarını hissetmeleri, yine engelsiz bireylerin de bu anlamda daha duyarlı ve hassas olmaları amacıyla birçok etkinlik gerçekleştirdik ve devam ediyoruz. Bugün de gönüllülerimiz ve katılım sağlayan vatandaşlarımız ile birlikte şehir merkezinde bir yürüyüş düzenledik ve özel vatandaşlarımıza yaşattığımız engellere dikkat çekmeyi amaçladık. Hepimiz toplum içerisinde bir diğerimize karşı sorumluluklar taşıyarak yaşıyoruz. Bazı durumlarda ise birbirimize her zamankinden çok daha fazla ihtiyaç duyabiliyoruz. Bugün gözümüzü kapattığımızda iki adım dahi ilerleyemez, konuşmadan kendimizi ifade edemez ya da çevremizdeki sesleri duymadan kimseyle iletişime geçemezken; hayatlarında bu sıkıntıları yaşayan tüm insanların bize ihtiyacı olduğunu biliyor, onlara karşı bazı görevlerimiz olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Çimen, "Temelinde empati duygusunu taşıyan bu anlayışımızı ne kadar çok kişiyle paylaşabilir, ne kadar çok kalbe dokunabiliriz diye düşünerek gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımızda başta şehir halkımız olmak üzere vatandaşlarımızdan gördüğümüz destek bizi daha da güçlendiriyor. Böylece tüm hızımız ve varlığımızla etkinliklerimizi sürdürmeye devam ediyoruz. Yakın zamanda hepimiz ulusal ve yerel basına yansıyan bazı haberlerde, otizmli çocukların diğer çocukların velileri tarafından okulda istenmediği, yuhalandığı, bazı özel eğitim kurumlarında özel çocukların kaba şiddete maruz kaldığı gibi içimizi yaralayan görüntüler izledik. Bu tarz durumların yaşanıyor olması aslında hala toplum olarak sevgi, saygı, yardımlaşma, anlayış ve hoşgörü gibi bazı temel kavramları maalesef benimseyemediğimizi gösteriyor. Bu nedenle bu etkinliğimizde bizlere sadece gönüllülerimizin değil, duyarlı ve sevgi dolu vatandaşlarımızın da destek vermiş olmasının bizim için çok büyük bir anlamı var. Umuyoruz ki bu duyarlılık ve hassasiyet toplumumuzun tüm kesimlerine dalga dalga yayılacak. Bizler inanıyoruz ki karşımıza çıkan engelleri yıktığımız sürece hiçbir şey imkansız değildir, yeter ki birlikte ve birbirimizi düşünerek hareket edebilelim. Bugün göremeyen kardeşlerimize dünyanın en güzel renklerini göstermek, duyamayan kardeşlerimize en güzel şarkıları söylemek, konuşamayan kardeşlerimizin sesi olmak, yürüyemeyen kardeşlerimizle güzel yarınlara koşmak için bir araya geldik. Bize kalbinden gelerek destek veren herkese çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü. Bu vesile ile bugün başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bulunduğumuz yere gelmemizde en büyük pay sahibi, tüm sevgili öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyoruz. Ve yine bu vesile ile tüm Kayseri halkını 9 Aralık günü özel çocuklarımız ile birlikte bu sene üçüncüsünü hazırladığımız "Kocaman Yürekli Festival" isimli gösterimizi izlemeye davet ediyoruz" dedi.

Kaynak: İHA