Futa ne demek, TDK'ya göre Futa kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Futa ne demek? Futa TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi futa kelimesi. Peki futa ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre futa nedir, futa kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

FUTA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Futa kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Futa kelimesi kökenlidir.

TDK'ya göre futa kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Dar, uzun ve hafif bir yarış kayığı, kik



FUTA CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Kayıkhanelerin loş kemerinde kızağa çekilmiş kılıflar içinde futalar.

