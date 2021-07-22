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Futbol camiası bu skandalla çalkalanıyor! Evertonlı yıldız çocuk istismarından tutuklandı

Everton forması giyen 31 yaşındaki bir futbolcu Sigurdsson, çocuklara cinsel tacizden tutuklanırken, tüyler ürperten olay sonrası yıldız futbolcunun eşinin de evi terk ettiği öğrenildi.

Futbol camiası bu skandalla çalkalanıyor! Evertonlı yıldız çocuk istismarından tutuklandı

Çocuklara yönelik mide bulandıran taciz haberlerinden biri de futbol dünyasından geldi.  Evertonlı yıldızın çocuklara cinsel tacizde bulunduğu iddiası spor camiasında şok etkisi yarattı. Hakkında kan donduran iddialar ortaya atılan yıldız tutuklanırken, eşinin de evi terk ettiği öğrenildi.

İDDİALAR SONRASINDA EŞİ EVİ TERK ETTİ

Everton forması giyen 31 yaşındaki bir futbolcu, cinsel taciz iddiaları sonrasında tutuklandı. Sigurdsson'un eşi Alexandre Helga da yaşananlar sonrası evi terk etti. Öte yandan soruların hedefi olmamak içinse Instagram hesabını kapatması dikkat çekti.

Futbol camiası bu skandalla çalkalanıyor! Evertonlı yıldız çocuk istismarından tutuklandı

Yabancı basında yer alan haberlerde, tacizde bulunan Sigurdsson kefaretle serbest kaldığı öğrenildi. Mide bulandıran olayla ilgili polisin soruşturmasının devam ettiği bildirildi.  

Futbol camiası bu skandalla çalkalanıyor! Evertonlı yıldız çocuk istismarından tutuklandı

FUTBOLCULAR BÜYÜK ŞAŞKINLIK YAŞADI

Everton forması giyen oyuncular yaşanan olay sonrası büyük şaşkınlık yaşarken, bu durumun bir yanlış anlaşılmadan ibaret olmasını umuyorlar. İlk olarak çocuk tacizi haberleri gündeme gelirken, futbolcu ismi açıklanmamış ancak bir takım spekülasyonlar konuşulmaya başlamıştı. Suçu Fabian Delph'in işlediği iddia edilmişti fakat İzlanda basını Sigurdsson'ın ismini verdi.

Futbol camiası bu skandalla çalkalanıyor! Evertonlı yıldız çocuk istismarından tutuklandı

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