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  3. Futbol camiasında akılalmaz olay! Formayı kapmak için takım arkadaşını dövdürdü!

Futbol camiasında akılalmaz olay! Formayı kapmak için takım arkadaşını dövdürdü!

Fransa'nın en büyük futbol kulüplerinden olan Paris Saint Germain akılalmaz bir olay yaşandı. Kulübün kadın futbol takımı oyuncularından Aminata Diallo, yerine oynamak istediği takım arkadaşını adam tutup demir sopalarla dövdürdüğü gerekçesiyle gözaltına alındı.

Futbol camiasında akılalmaz olay! Formayı kapmak için takım arkadaşını dövdürdü!

Fransa futbolu Paris Saint Germain'in kadın futbol takımında meydana gelen olayla sarsıldı. Paris'te 4 Kasım akşamı PSG'nin kadın futbolcularının bulunduğu arabaya kimliği belirsiz kişiler tarafından bir saldırı düzenlendi. Saldırıda sadece bir futbolcunun zarar görmesi akıllarda şaşkınlık yaratırken olayla ilgili ortaya çıkan detaylar ise akılalmaz cinstendi. Futbolcu Aminata Diallo'nun, takım arkadaşı Hamraoui'yu özellikle dövdürdü.

HAMROUİ'YE SALDIRDILAR

Saldırganlar araçtan sadece Hamraoui'yi indirerek demir sopalarla, yıldız futbolcunun özellikle bacaklarına vurarak ayakta duramaz hale getirdi. Araçta bulunan Diallo'nun kılına dahi zarar vermeyen saldırganlar Hamraou'ye epeyce bir zarar verdikten sonra kaçarak olay yerinden ayrıldı. Hamraoui ise elleri ve özellikle ayaklarındaki yaralanmalar nedeniyle hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Futbol camiasında akılalmaz olay! Formayı kapmak için takım arkadaşını dövdürdü!

GÖZALTINA ALINDI

Kafaları karıştıran bu saldırı sonrasında soruşturmalarına devam eden polis ekipleri dün sabah Aminata Diallo'yu Paris'teki evinde gözaltına aldı. Henüz kesin kanıtlara ulaşılamasa da Hamraoui'ye yapılan saldırının arkasında Diallo'nun olduğu düşünülüyor. İkilinin dünyaca ünlü internet fenomeni Türk şef CZN Burak ile birlikte çektirdikleri fotoğraf da gündeme oturmuştu.

KULÜPTEN AÇIKLAMA GELDİ

Olayın yaşanmasının ardından açıklaması merakla beklenen kulüp ise şu ifadelere yer verdi: "Paris Saint-Germain, yargılamanın bir parçası olarak Aminata Diallo'nun bu sabah Versailles SRPJ polisi tarafından gözaltına alındığını bildiriyor."

Açıklamada, saldırının gerçekleştiği tarihten bu yana oyuncuların sağlığını korumak amacıyla ek güvenlik tedbirleri alındığı belirtilirken, soruşturma için gereken bilgilerin aktarımı konusunda emniyet yetkilileriyle ortak çalışma yürütüldüğü belirtildi.

Futbol camiasında akılalmaz olay! Formayı kapmak için takım arkadaşını dövdürdü!

İLK 11'DE FORMA GİYDİ

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