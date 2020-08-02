Futbol dünyasında akıl almaz ihanet! Josip Ilicic, aldatıldı!

Serie A'da oynadıkları futbolla herkesi kendine hayran bırakan Gian Piero Gasperini'nin takımı Atalanta'nın üzerinde kara bulutlar dolaşıyor. Bir süredir sakatlığı olmamasına rağmen takımla idmanlara çıkmayan Josip Ilicic'in PSG karşısında da takımıyla olamayacağı belirtildi.İtalyan basını, takımda bu sezon harikalar yaratan Josip Ilicic'in ağır bir depresyona girdiğini ve futbolu bırakmayı düşündüğünü yazdı. 32 yaşındaki futbolcunun bu ruh halinin sebebinin ise ihanet olduğu öne sürüldü.Futbol dünyasını sarsan ihanet! Josip Ilicic, karısını bir başka erkekle yakaladı

SÜRPRİZ İÇİN GİTMİŞTİ

Habere göre Ilicic, eşine sürpriz yapmak için ülkesi Slovenya'ya gittiğinde onu başka biriyle yakaladı. Sloven futbolcunun yaşadığı bu olay sonrası, 32 yaşında emekli olmaya kadar gidebilecek bir depresyona girdiğinin altı çizildi.

FUTBOLU BIRAKABİLİR

Yıldız oyuncunun "Kişisel problemlerini çözmek için" cuma günü yeniden ülkesi Slovenya'ya gittiği belirtildi. Josip Ilicic'in ayrıca ihanet olayı dışında koronavirüs sebebiyle ölüm korkusu yaşadığı da iddia edildi.Futbol dünyasını sarsan ihanet! Josip Ilicic, karısını bir başka erkekle yakaladı. 32 yaşındaki futbolcunun daha önceden de yaşadığı ölüm korkusu sendromunun koronavirüs sebebiyle yeniden başladığı ve bu sebeple futbola konsantre olmakta zorlandığı belirtildi.

JOSIP ILICIC KİMDİR?

Atalanta takımında orta saha pozisyonunda görev yapan Sloven millî futbolcu Josip İlicic, 29 Ocak 1988 tarihinde dünyaya geldi. Profesyonel kariyerine 2007 yılında Bonifika kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Interblock, Maribor, Palermo, Fiorentina ve Atalanta kulüplerinde oynadı. Josip ile eşi Tina Polovina tanışma hikayesi 11 yıl öncesine dayanıyor. Beraberlikleri 2009 yılında başlayan çift, antrenman yaptıkları tesiste tanıştı. Josip İlicic gibi spor geçmişi bulunan Tina Polovina bir atlet. Çiftin Sofya-Victoria adında iki çocuğu var.

