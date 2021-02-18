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  3. Futbol heyecanı kaldığı yerden devam ediyor! TFF 1.Lig'de 22.hafta başlıyor

Futbol heyecanı kaldığı yerden devam ediyor! TFF 1.Lig'de 22.hafta başlıyor

Heyecanın sürdüğü TFF 1.Lig'de 22.hafta maçları yarın oynanacak 3 maç ile başlıyor. Cumartesi günü 4, pazar günü ise 2 maç oynanacak.

Futbol heyecanı kaldığı yerden devam ediyor! TFF 1.Lig'de 22.hafta başlıyor

TFF 1. Ligde koronavirüs salgının gölgesinde seyircisiz maçlarla devam eden futbol heyecanı 22.haftada oynanacak olan maçlarla devam edecek.

Ligde yarın Ankara Keçiörengücü-Bereket Sigorta Ümraniyespor, Eskişehirspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor ve Adana Demirspor-Altay maçları oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 22. haftanın programı şöyle:

18 Şubat Cuma saat 13.00'de Ankara Keçiörengücü, Bereket Sigorta Ümraniyespor'u  Aktepe stadyumunda konuk edecek. Ligde zor günler geçiren Eskişehirspor saat 16.00'da Royal Hastanesi Bandırmaspor'u Yeni Eskişehir Stadyumu'nda ağırlayacak. Günün son maçında saat 19.00'da Adana Demirspor'u Yeni Adana stadyumunda Altay ile karşı karşıya gelecek.

CUMARTESİ 4 MAÇLA FUTBOL HEYECANI ZİRVEYE ÇIKACAK

20 Şubat Cumartesi günü 4 maç oynanacak. Bu kapsamda Menemenspor, ilçe stadyumunda saat 13.30'da Akhisarspor'u ağırlayacak. Saat 16.00'da ise  Altınordu, Bornova Aziz Kocaoğlu stadyumunda Adanaspor'u konuk edecek. Diğer bir maçta ise Giresunspor-Ankaraspor ile Çotanak Spor Kompleksi'nde karşı karşıya gelecek.

Günün son maçında ise saat 19.00'da İstanbulspor, Esenyurt Necmi Kadıoğlu stadyumunda Yılport Samsunspor ile karşılaşacak.

PAZAR GÜNÜ 2 MAÇ VAR

21 Şubat Pazar günü saat 13.00'de ise Tuzlaspor, Beypiliç Boluspor'u konuk edecek. Saat 19.00'da ise Aydeniz Et Balıkesirpor, Atatürk Stadyumunda Bursaspor'u konuk edecek.

Tayfun Altuntaş
Editör
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