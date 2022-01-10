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  3. Futbol sahasında üzücü olay! Othman Coulibaly, onlarca kişinin önünde kalp krizi geçirdi!

Futbol sahasında üzücü olay! Othman Coulibaly, onlarca kişinin önünde kalp krizi geçirdi!

Katar Ligi'ndeki bir maçta futbolcu Ousmane Coulibaly kalp krizi geçirdi. Hemen müdahale edilen oyuncunun durumunun ciddiyetini koruduğu ifade edildi.

Katar Ligi'nde Al Wakrah, deplasmanda Al Rayyan ile karşı karşıya geldi. Karşılaşma Al Rayyan'ın 1-0'lık üstünlüğüyle devam ederken sahadaki futbolcular ile tribündeki seyircilerin donup kalmasına neden olan bir olay meydana geldi.

Malili defans oyuncusu Othman Coulibaly kale sahası önünde bir anda yere yığıldı.

Futbol sahasında üzücü olay! Othman Coulibaly, onlarca kişinin önünde kalp krizi geçirdi!

SAHA İÇİNDE KALP MASAJI

Kendini sırt üstü yere bırakan oyuncunun durumunun ciddi olduğunu fark eden futbolcular ve hakem sahaya sağlık ekiplerini çağırdı. Müsabaka durdurulurken, oyuncuya ilk müdahalesi yapıldı. Kalp krizi geçirdiği fark edilen 32 yaşındaki futbolcuya sahada kalp masajı yapılmaya başlandı.

Futbol sahasında üzücü olay! Othman Coulibaly, onlarca kişinin önünde kalp krizi geçirdi!

DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Yapılan ilk müdahalenin ardından sahaya gelen araçla alınan ve ambulans ile birlikte hastaneye kaldırılan oyuncunun tedavisine başlandı. Katar Federasyonu tarafından yapılan açıklamada oyuncunun kalp krizi geçirdiği bilgisi doğrulandı. Tedavilerinin sürdüğü ifade edilen Coulibaly'nin durumunun ciddiyetini koruduğu ifade edildi.

Futbol sahasında üzücü olay! Othman Coulibaly, onlarca kişinin önünde kalp krizi geçirdi!

Ramazan Sarı
Spor Editörü
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