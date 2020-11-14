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  3. Futbol sevdası kötü bitti! İşte kalp krizinden ölen gencin o anları

Futbol sevdası kötü bitti! İşte kalp krizinden ölen gencin o anları

Kocaeli'nde Gebze ilçesinde 13 yaşındaki bir çocuk, futbol eğitimi aldığı spor okulunda yaptığı antrenman sonrası soyunma odasına gittiği sırada rahatsızlanıp bir anda yere yığıldı. Kalp krizi geçiren çocuğun o anları kameralara anbean yansırken ambulansla hastaneye kaldırılan çocuğun hayatını kaybettiği belirtildi.

Kocaeli’de yaşanan olayda antreman sonrasında kıyafetlerini değiştirmek için soyunma odasına giden 13 yaşındaki bir çocuk, kalp krizi geçirip yere düştü. Çocuğun durumunu gören çevredekilerin çağırdığı ambulansla hastaneye kaldırılan çocuğun doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdiği açıklandı. O anlar ise kameralara saniye saniye böyle kaydedildi.

Kocaeli’nin Gebze ilçesi Gaziler Mahallesinde bulunan bir spor okulunda meydana gelen olayda spor okulunda futbol eğitimi alan 13 yaşındaki Emirhan Genç isimli bir çocuk, antrenman sonunda soyunma odasına giderek rahatsızlandı.

Futbol sevdası kötü bitti! İşte kalp krizinden ölen gencin o anları

GENCİN CENAZESİ DÜN TOPRAĞA VERİLDİ

Genç’in bir anda yere yığılmasının ardından, antrenörler, yerde yatan çocuğu görünce durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. Spor okulunun personelleri tarafından ilk müdahalesi yapılan genç olay yerine gelen ambulansla kaldırıldığı Gebze Fatih Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Kalp krizi sonucunda vefat eden genç, dün Çayırova Şekerpınar Mezarlığına defnedildi.
 

Futbol sevdası kötü bitti! İşte kalp krizinden ölen gencin o anları

FENALAŞTIĞI ANLAR KAMERADA

Öte yandan 13 yaşındaki çocuğun fenalaştığı anlar spor okulunun güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, Emirhan Genç’in yalpalayarak yürüdüğü, duvarlara çarptığı ve bir anda yere yığıldığı görülüyor. Videonun devamında ise spor okulu personelleri yere yığılan çocuğun yardımına koşuyor.

Futbol sevdası kötü bitti! İşte kalp krizinden ölen gencin o anları

Okan Gül
Video Editörü


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