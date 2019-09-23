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Futbol: Süper Lig'de görünüm

- Ligde 5. hafta, yapılan iki maçla tamamlandı- Aytemiz Alanyaspor, deplasmanda Gençlerbirliği'yle 1-1 berabere kalmasına rağmen liderliğini sürdürdü

Futbol: Süper Lig'de görünüm


İSTANBUL (AA) - Süper Lig'de 5. hafta, yapılan iki maçla sona erdi.

Ligin 5. haftasında Beşiktaş, sahasında Medipol Başakşehir'le 1-1 berabere kaldı. Trabzonspor ise deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a 2-1 kaybetti.

Aytemiz Alanyaspor, deplasmanda Gençlerbirliği'yle 1-1 berabere kalarak ilk puan kaybını yaşamasına rağmen haftayı 13 puanla lider tamamladı.


- Haftanın sonuçları


Ligin 5. haftasında oynanan müsabakaların sonuçları şöyle:

Göztepe-İttifak Holding Konyaspor: 1-0

Kasımpaşa-Antalyaspor: 3-0

İstikbal Mobilya Kayserispor-Yukatel Denizlispor: 1-1

Fenerbahçe-MKE Ankaragücü: 2-1

Çaykur Rizespor-Gazişehir Gaziantep: 1-2

Gençlerbirliği-Aytemiz Alanyaspor: 1-1

BtcTurk Yeni Malatyaspor-Galatasaray: 1-1

Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor: 2-1

Beşiktaş-Medipol Başakşehir: 1-1




- Puan durumu


Ligde 5. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:

TakımlarOGBMAYAVP
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1.AYTEMİZ ALANYASPOR5410125713
2.FENERBAHÇE5311116510
3.GAZİŞEHİR GAZİANTEP53111010010
4.DEMİR GRUP SİVASSPOR52218538
5.YUKATEL DENİZLİSPOR52215238
6.ÇAYKUR RİZESPOR52215418
7.GALATASARAY52216608
8.BTCTURK YENİ MALATYASPOR521211657
9.TRABZONSPOR51317706
10.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR51314406
11.BEŞİKTAŞ512278-15
12.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR512258-35
13.GÖZTEPE512214-35
14.ANTALYASPOR512259-45
15.MKE ANKARAGÜCÜ512237-45
16.KASIMPAŞA511357-24
17.İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR503268-23
18.GENÇLERBİRLİĞİ5023510-52


- Gelecek haftanın programı


Süper Lig'de 6. haftada yapılacak maçların programı şu şekilde:

27 Eylül Cuma:

20.30 Medipol Başakşehir-Çaykur Rizespor (Başakşehir Fatih Terim)

28 Eylül Cumartesi:

15.00 Yukatel Denizlispor-Kasımpaşa (Denizli Atatürk)

17.30 Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor (Bahçeşehir Okulları)

20.00 Galatasaray-Fenerbahçe (Türk Telekom)

29 Eylül Pazar:

14.00 İttifak Holding Konyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor (Konya Büyükşehir Belediye)

16.30 Antalyaspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Antalya)

16.30 MKE Ankaragücü-Gençlerbirliği (Eryaman)

19.00 Trabzonspor-Beşiktaş (Medical Park)

30 Eylül Pazartesi:

20.00 Gazişehir Gaziantep-Göztepe (Kalyon)

Kaynak: AA

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