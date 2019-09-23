Futbol: Süper Lig'de görünüm - Ligde 5. hafta, yapılan iki maçla tamamlandı- Aytemiz Alanyaspor, deplasmanda Gençlerbirliği'yle 1-1 berabere kalmasına rağmen liderliğini sürdürdü

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İSTANBUL (AA) - Süper Lig'de 5. hafta, yapılan iki maçla sona erdi. Ligin 5. haftasında Beşiktaş, sahasında Medipol Başakşehir'le 1-1 berabere kaldı. Trabzonspor ise deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a 2-1 kaybetti. Aytemiz Alanyaspor, deplasmanda Gençlerbirliği'yle 1-1 berabere kalarak ilk puan kaybını yaşamasına rağmen haftayı 13 puanla lider tamamladı.

- Haftanın sonuçları

Ligin 5. haftasında oynanan müsabakaların sonuçları şöyle: Göztepe-İttifak Holding Konyaspor: 1-0 Kasımpaşa-Antalyaspor: 3-0 İstikbal Mobilya Kayserispor-Yukatel Denizlispor: 1-1 Fenerbahçe-MKE Ankaragücü: 2-1 Çaykur Rizespor-Gazişehir Gaziantep: 1-2 Gençlerbirliği-Aytemiz Alanyaspor: 1-1 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Galatasaray: 1-1 Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor: 2-1 Beşiktaş-Medipol Başakşehir: 1-1





- Puan durumu

Ligde 5. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle: Takımlar O G B M A Y AV P ----------------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- 1. AYTEMİZ ALANYASPOR 5 4 1 0 12 5 7 13 2. FENERBAHÇE 5 3 1 1 11 6 5 10 3. GAZİŞEHİR GAZİANTEP 5 3 1 1 10 10 0 10 4. DEMİR GRUP SİVASSPOR 5 2 2 1 8 5 3 8 5. YUKATEL DENİZLİSPOR 5 2 2 1 5 2 3 8 6. ÇAYKUR RİZESPOR 5 2 2 1 5 4 1 8 7. GALATASARAY 5 2 2 1 6 6 0 8 8. BTCTURK YENİ MALATYASPOR 5 2 1 2 11 6 5 7 9. TRABZONSPOR 5 1 3 1 7 7 0 6 10. İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 5 1 3 1 4 4 0 6 11. BEŞİKTAŞ 5 1 2 2 7 8 -1 5 12. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 5 1 2 2 5 8 -3 5 13. GÖZTEPE 5 1 2 2 1 4 -3 5 14. ANTALYASPOR 5 1 2 2 5 9 -4 5 15. MKE ANKARAGÜCÜ 5 1 2 2 3 7 -4 5 16. KASIMPAŞA 5 1 1 3 5 7 -2 4 17. İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR 5 0 3 2 6 8 -2 3 18. GENÇLERBİRLİĞİ 5 0 2 3 5 10 -5 2

- Gelecek haftanın programı

Süper Lig'de 6. haftada yapılacak maçların programı şu şekilde: 27 Eylül Cuma:

20.30 Medipol Başakşehir-Çaykur Rizespor (Başakşehir Fatih Terim)

28 Eylül Cumartesi:

15.00 Yukatel Denizlispor-Kasımpaşa (Denizli Atatürk)

17.30 Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor (Bahçeşehir Okulları)

20.00 Galatasaray-Fenerbahçe (Türk Telekom)

29 Eylül Pazar:

14.00 İttifak Holding Konyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor (Konya Büyükşehir Belediye) 16.30 Antalyaspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Antalya) 16.30 MKE Ankaragücü-Gençlerbirliği (Eryaman) 19.00 Trabzonspor-Beşiktaş (Medical Park) 30 Eylül Pazartesi: 20.00 Gazişehir Gaziantep-Göztepe (Kalyon) Kaynak: AA



