Futbol: Süper Lig'de görünüm
- Ligde 5. hafta, yapılan iki maçla tamamlandı- Aytemiz Alanyaspor, deplasmanda Gençlerbirliği'yle 1-1 berabere kalmasına rağmen liderliğini sürdürdü
İSTANBUL (AA) - Süper Lig'de 5. hafta, yapılan iki maçla sona erdi.
Ligin 5. haftasında Beşiktaş, sahasında Medipol Başakşehir'le 1-1 berabere kaldı. Trabzonspor ise deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a 2-1 kaybetti.
Aytemiz Alanyaspor, deplasmanda Gençlerbirliği'yle 1-1 berabere kalarak ilk puan kaybını yaşamasına rağmen haftayı 13 puanla lider tamamladı.
- Haftanın sonuçları
Ligin 5. haftasında oynanan müsabakaların sonuçları şöyle:
Göztepe-İttifak Holding Konyaspor: 1-0
Kasımpaşa-Antalyaspor: 3-0
İstikbal Mobilya Kayserispor-Yukatel Denizlispor: 1-1
Fenerbahçe-MKE Ankaragücü: 2-1
Çaykur Rizespor-Gazişehir Gaziantep: 1-2
Gençlerbirliği-Aytemiz Alanyaspor: 1-1
BtcTurk Yeni Malatyaspor-Galatasaray: 1-1
Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor: 2-1
Beşiktaş-Medipol Başakşehir: 1-1
- Puan durumu
Ligde 5. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|-----------------------------
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|1.
|AYTEMİZ ALANYASPOR
|5
|4
|1
|0
|12
|5
|7
|13
|2.
|FENERBAHÇE
|5
|3
|1
|1
|11
|6
|5
|10
|3.
|GAZİŞEHİR GAZİANTEP
|5
|3
|1
|1
|10
|10
|0
|10
|4.
|DEMİR GRUP SİVASSPOR
|5
|2
|2
|1
|8
|5
|3
|8
|5.
|YUKATEL DENİZLİSPOR
|5
|2
|2
|1
|5
|2
|3
|8
|6.
|ÇAYKUR RİZESPOR
|5
|2
|2
|1
|5
|4
|1
|8
|7.
|GALATASARAY
|5
|2
|2
|1
|6
|6
|0
|8
|8.
|BTCTURK YENİ MALATYASPOR
|5
|2
|1
|2
|11
|6
|5
|7
|9.
|TRABZONSPOR
|5
|1
|3
|1
|7
|7
|0
|6
|10.
|İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
|5
|1
|3
|1
|4
|4
|0
|6
|11.
|BEŞİKTAŞ
|5
|1
|2
|2
|7
|8
|-1
|5
|12.
|MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
|5
|1
|2
|2
|5
|8
|-3
|5
|13.
|GÖZTEPE
|5
|1
|2
|2
|1
|4
|-3
|5
|14.
|ANTALYASPOR
|5
|1
|2
|2
|5
|9
|-4
|5
|15.
|MKE ANKARAGÜCÜ
|5
|1
|2
|2
|3
|7
|-4
|5
|16.
|KASIMPAŞA
|5
|1
|1
|3
|5
|7
|-2
|4
|17.
|İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR
|5
|0
|3
|2
|6
|8
|-2
|3
|18.
|GENÇLERBİRLİĞİ
|5
|0
|2
|3
|5
|10
|-5
|2
- Gelecek haftanın programı
Süper Lig'de 6. haftada yapılacak maçların programı şu şekilde:
27 Eylül Cuma:
20.30 Medipol Başakşehir-Çaykur Rizespor (Başakşehir Fatih Terim)
28 Eylül Cumartesi:
15.00 Yukatel Denizlispor-Kasımpaşa (Denizli Atatürk)
17.30 Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor (Bahçeşehir Okulları)
20.00 Galatasaray-Fenerbahçe (Türk Telekom)
29 Eylül Pazar:
14.00 İttifak Holding Konyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor (Konya Büyükşehir Belediye)
16.30 Antalyaspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Antalya)
16.30 MKE Ankaragücü-Gençlerbirliği (Eryaman)
19.00 Trabzonspor-Beşiktaş (Medical Park)
30 Eylül Pazartesi:
20.00 Gazişehir Gaziantep-Göztepe (Kalyon)
Kaynak: AA
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