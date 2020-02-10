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Futbol: TFF 1. Lig

Ligde 21. hafta ertelenen tek maç dışında sona erdi- Hatayspor, 4 puan farkla liderliğini sürdürdü

Futbol: TFF 1. Lig


İSTANBUL (AA) - TFF 1. Lig'de 21. hafta tek maç dışında tamamlandı ve Hatayspor liderliğini sürdürdü.

Haftanın kapanış maçında Akhisarspor, 2-0 öne geçtiği maçta Ekol Göz Menemenspor'la 2-2 berabere kaldı.

Lider Hatayspor, deplasmanda Fatih Karagümrük'le 1-1 berabere kalarak puanını 42'ye yükseltti. Hatayspor'u 38 puanla Büyükşehir Belediye Erzurumspor takip etti.

Giresunspor ile İstanbulspor arasında oynanan karşılaşma ise kar yağışı nedeniyle konuk ekip 1-0 öndeyken 34. dakikada ertelenmişti.


- Sonuçlar


Ligin 21. haftasında alınan sonuçlar şu şekilde:

Fatih Karagümrük-Hatayspor: 1-1

Eskişehirspor-Altınordu: 3-0

Adana Demirspor-Adanaspor: 4-1

Cesar Grup Ümraniyespor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor: 0-3

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Keçiörengücü: 1-0

Osmanlıspor-Bursaspor: 2-4

Altay-Boluspor: 2-1

Akhisarspor-Ekol Göz Menemenspor: 2-2


- Puan durumu

TFF 1. Lig'de tek maç dışından tamamlanan 21. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:


TFF 1. Lig

TakımlarOGBMAYAVP
--------------------------------------------------------
1.HATAYSPOR21126330171342
2.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR2111552416838
3.BURSASPOR2112363226636
4.ADANA DEMİRSPOR2197538221634
5.ALTAY218762521431
6.AKHİSARSPOR217862322129
7.KEÇİÖRENGÜCÜ217861615129
8.EKOL GÖZ MENEMENSPOR218582326-329
9.EKOL HASTANESİ BALIKESİRSPOR217772120128
10.FATİH KARAGÜMRÜK217772627-128
11.CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR218493133-228
12.GİRESUNSPOR207762325-228
13.İSTANBULSPOR205872929023
14.ALTINORDU215882228-623
15.OSMANLISPOR2155112333-1017
16.ADANASPOR2138102233-1117
17.ESKİŞEHİRSPOR2174102831-316
18.BOLUSPOR2129101830-1215



- Gelecek haftanın programı


Ligin 22. haftasında yapılacak maçların programı şöyle:

14 Şubat Cuma:

19.00 Altınordu-Osmanlıspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

15 Şubat Cumartesi:

14.00 Hatayspor-Akhisarspor (Antakya Atatürk)

16.30 Boluspor-Cesar Grup Ümraniyespor (Bolu Atatürk)

19.00 Ekol Göz Menemenspor-Eskişehirspor (Menemen İlçe)

16 Şubat Pazar:

14.00 Keçiörengücü-Altay (Ankara Aktepe)

16.30 Fatih Karagümrük-Giresunspor (Vefa)

16.30 Bursaspor-Adana Demirspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

19.00 Ekol Hastanesi Balıkesirspor-İstanbulspor (Balıkesir Atatürk)

17 Şubat Pazartesi:

19.00 Adanaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (5 Ocak Fatih Terim)


Kaynak: AA




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