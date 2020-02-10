Futbol: TFF 1. Lig
Ligde 21. hafta ertelenen tek maç dışında sona erdi- Hatayspor, 4 puan farkla liderliğini sürdürdü
İSTANBUL (AA) - TFF 1. Lig'de 21. hafta tek maç dışında tamamlandı ve Hatayspor liderliğini sürdürdü.
Haftanın kapanış maçında Akhisarspor, 2-0 öne geçtiği maçta Ekol Göz Menemenspor'la 2-2 berabere kaldı.
Lider Hatayspor, deplasmanda Fatih Karagümrük'le 1-1 berabere kalarak puanını 42'ye yükseltti. Hatayspor'u 38 puanla Büyükşehir Belediye Erzurumspor takip etti.
Giresunspor ile İstanbulspor arasında oynanan karşılaşma ise kar yağışı nedeniyle konuk ekip 1-0 öndeyken 34. dakikada ertelenmişti.
- Sonuçlar
Ligin 21. haftasında alınan sonuçlar şu şekilde:
Fatih Karagümrük-Hatayspor: 1-1
Eskişehirspor-Altınordu: 3-0
Adana Demirspor-Adanaspor: 4-1
Cesar Grup Ümraniyespor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor: 0-3
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Keçiörengücü: 1-0
Osmanlıspor-Bursaspor: 2-4
Altay-Boluspor: 2-1
Akhisarspor-Ekol Göz Menemenspor: 2-2
- Puan durumu
TFF 1. Lig'de tek maç dışından tamamlanan 21. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:
|TFF 1. Lig
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|--------------------------------
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|1.
|HATAYSPOR
|21
|12
|6
|3
|30
|17
|13
|42
|2.
|BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|21
|11
|5
|5
|24
|16
|8
|38
|3.
|BURSASPOR
|21
|12
|3
|6
|32
|26
|6
|36
|4.
|ADANA DEMİRSPOR
|21
|9
|7
|5
|38
|22
|16
|34
|5.
|ALTAY
|21
|8
|7
|6
|25
|21
|4
|31
|6.
|AKHİSARSPOR
|21
|7
|8
|6
|23
|22
|1
|29
|7.
|KEÇİÖRENGÜCÜ
|21
|7
|8
|6
|16
|15
|1
|29
|8.
|EKOL GÖZ MENEMENSPOR
|21
|8
|5
|8
|23
|26
|-3
|29
|9.
|EKOL HASTANESİ BALIKESİRSPOR
|21
|7
|7
|7
|21
|20
|1
|28
|10.
|FATİH KARAGÜMRÜK
|21
|7
|7
|7
|26
|27
|-1
|28
|11.
|CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR
|21
|8
|4
|9
|31
|33
|-2
|28
|12.
|GİRESUNSPOR
|20
|7
|7
|6
|23
|25
|-2
|28
|13.
|İSTANBULSPOR
|20
|5
|8
|7
|29
|29
|0
|23
|14.
|ALTINORDU
|21
|5
|8
|8
|22
|28
|-6
|23
|15.
|OSMANLISPOR
|21
|5
|5
|11
|23
|33
|-10
|17
|16.
|ADANASPOR
|21
|3
|8
|10
|22
|33
|-11
|17
|17.
|ESKİŞEHİRSPOR
|21
|7
|4
|10
|28
|31
|-3
|16
|18.
|BOLUSPOR
|21
|2
|9
|10
|18
|30
|-12
|15
- Gelecek haftanın programı
Ligin 22. haftasında yapılacak maçların programı şöyle:
14 Şubat Cuma:
19.00 Altınordu-Osmanlıspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
15 Şubat Cumartesi:
14.00 Hatayspor-Akhisarspor (Antakya Atatürk)
16.30 Boluspor-Cesar Grup Ümraniyespor (Bolu Atatürk)
19.00 Ekol Göz Menemenspor-Eskişehirspor (Menemen İlçe)
16 Şubat Pazar:
14.00 Keçiörengücü-Altay (Ankara Aktepe)
16.30 Fatih Karagümrük-Giresunspor (Vefa)
16.30 Bursaspor-Adana Demirspor (Bursa Büyükşehir Belediye)
19.00 Ekol Hastanesi Balıkesirspor-İstanbulspor (Balıkesir Atatürk)
17 Şubat Pazartesi:
19.00 Adanaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (5 Ocak Fatih Terim)
Kaynak: AA
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