Futbol: TFF 1. Lig
- 2019-2020 sezonunun ilk 3 hafta maç programı açıklandı
İSTANBUL (AA) - TFF 1. Lig'de 2019-2020 sezonunun ilk 3 hafta maç programı belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, sezon 16 Ağustos Cuma günü Giresunspor ile Menemenspor arasında oynanacak karşılaşma ile başlayacak.
- TFF 1. Lig'de ilk 3 haftanın maç programı
1. Hafta:
16 Ağustos Cuma:
20.00 Giresunspor-Menemenspor (Giresun Atatürk)
17 Ağustos Cumartesi:
19.15 Fatih Karagümrük-Bursaspor (Stat belli değil)
21.45 Adana Demirspor-Balıkesirspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)
21.45 Osmanlıspor-Boluspor (Osmanlı)
18 Ağustos Pazar:
16.30 Hatayspor-Altınordu (Stat belli değil)
19.15 Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor-İstanbulspor (Erzurum Kazım Karabekir)
21.45 Altay-Ümraniyespor (Stat belli değil)
21.45 Akhisarspor-Adanaspor (Spor Toto Akhisar)
19 Ağustos Pazartesi:
20.00 Eskişehirspor-Keçiörengücü (Yeni Eskişehir)
2. Hafta:
23 Ağustos Cuma:
20.00 Boluspor-Adana Demirspor (Bolu Atatürk)
24 Ağustos Cumartesi:
16.30 Keçiörengücü-Osmanlıspor (Stat belli değil)
21.45 Balıkesirspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Balıkesir Atatürk)
21.45 Altınordu-Fatih Karagümrük (Bornova Aziz Kocaoğlu)
25 Ağustos Pazar:
17.00 Ümraniyespor-Giresunspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
19.15 Menemenspor-Hatayspor (Stat belli değil)
21.45 Bursaspor-Akhisarspor (Bursa Büyükşehir Belediye)
21.45 Adanaspor-Eskişehirspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)
26 Ağustos Pazartesi:
20.00 İstanbulspor-Altay (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
3. Hafta
30 Ağustos Cuma:
20.00 Osmanlıspor-Adanaspor (Osmanlı)
31 Ağustos Cumartesi:
17.00 Ümraniyespor-İstanbulspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
19.15 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Boluspor (Erzurum Kazım Karabekir)
21.45 Altay-Balıkesirspor (Stat belli değil)
21.45 Akhisarspor-Altınordu (Spor Toto Akhisar)
1 Eylül Pazar:
19.15 Giresunspor-Hatayspor (Giresun Atatürk)
19.15 Fatih Karagümrük-Menemenspor (Stat belli değil)
21.45 Eskişehirspor-Bursaspor (Yeni Eskişehir)
21.45 Adana Demirspor-Keçiörengücü (Adana 5 Ocak Fatih Terim)
Kaynak: AA
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