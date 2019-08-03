Futbol: TFF 1. Lig





İSTANBUL (AA) - TFF 1. Lig'de 2019-2020 sezonunun ilk 3 hafta maç programı belli oldu.



Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, sezon 16 Ağustos Cuma günü Giresunspor ile Menemenspor arasında oynanacak karşılaşma ile başlayacak.





- TFF 1. Lig'de ilk 3 haftanın maç programı





1. Hafta:



16 Ağustos Cuma:

20.00 Giresunspor-Menemenspor (Giresun Atatürk)

17 Ağustos Cumartesi:

19.15 Fatih Karagümrük-Bursaspor (Stat belli değil)

21.45 Adana Demirspor-Balıkesirspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

21.45 Osmanlıspor-Boluspor (Osmanlı)

18 Ağustos Pazar:

16.30 Hatayspor-Altınordu (Stat belli değil)

19.15 Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor-İstanbulspor (Erzurum Kazım Karabekir)

21.45 Altay-Ümraniyespor (Stat belli değil)

21.45 Akhisarspor-Adanaspor (Spor Toto Akhisar)

19 Ağustos Pazartesi:

20.00 Eskişehirspor-Keçiörengücü (Yeni Eskişehir)





2. Hafta:

23 Ağustos Cuma:

20.00 Boluspor-Adana Demirspor (Bolu Atatürk)

24 Ağustos Cumartesi:

16.30 Keçiörengücü-Osmanlıspor (Stat belli değil)

21.45 Balıkesirspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Balıkesir Atatürk)

21.45 Altınordu-Fatih Karagümrük (Bornova Aziz Kocaoğlu)

25 Ağustos Pazar:



17.00 Ümraniyespor-Giresunspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)



19.15 Menemenspor-Hatayspor (Stat belli değil)



21.45 Bursaspor-Akhisarspor (Bursa Büyükşehir Belediye)



21.45 Adanaspor-Eskişehirspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)



26 Ağustos Pazartesi:

20.00 İstanbulspor-Altay (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)





3. Hafta

30 Ağustos Cuma:

20.00 Osmanlıspor-Adanaspor (Osmanlı)

31 Ağustos Cumartesi:

17.00 Ümraniyespor-İstanbulspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

19.15 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Boluspor (Erzurum Kazım Karabekir)

21.45 Altay-Balıkesirspor (Stat belli değil)

21.45 Akhisarspor-Altınordu (Spor Toto Akhisar)



1 Eylül Pazar:

19.15 Giresunspor-Hatayspor (Giresun Atatürk)

19.15 Fatih Karagümrük-Menemenspor (Stat belli değil)

21.45 Eskişehirspor-Bursaspor (Yeni Eskişehir)

21.45 Adana Demirspor-Keçiörengücü (Adana 5 Ocak Fatih Terim)





Kaynak: AA