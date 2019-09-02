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Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm

- TFF 1. Lig'de üçüncü hafta sona ererken Ümraniyespor üçüncü galibiyetini elde ederek liderliğini sürdürdü

Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm


İSTANBUL (AA) - TFF 1. Lig'de üçüncü hafta pazar akşamı oynanan maçlarla sona erdi.

Sezonun ilk üç haftasında üç galibiyet alan Ümraniyespor liderliğini sürdürdü.


- Haftanın sonuçları


TFF 1. Lig'in 3. haftasında oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şu şekilde:

Osmanlıspor-Adanaspor: 2-2

Ümraniyespor-İstanbulspor: 2-1

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Boluspor: 1-0

Altay-Balıkesirspor: 1-0

Akhisarspor-Altınordu: 0-0

Giresunspor-Hatayspor: 2-2

Fatih Karagümrük-Ekol Göz Menemenspor: 1-1

Eskişehirspor-Bursaspor: 0-2

Adana Demirspor-Keçiörengücü: 0-0


- Puan durumu


Ligin 3. haftasının ardından oluşan puan durumu şöyle:


TFF 1. Lig

TakımlarOGBMAYAVP
--------------------------------------------------------
1.ÜMRANİYESPOR33009369
2.HATAYSPOR32107257
3.FATİH KARAGÜMRÜK32106337
4.BURSASPOR32015416
5.ADANA DEMİRSPOR31202025
6.KEÇİÖRENGÜCÜ31202115
7.ADANASPOR31115504
8.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR31114404
9.OSMANLISPOR31114404
10.AKHİSARSPOR31112204
11.ALTAY311145-14
12.EKOL GÖZ MENEMENSPOR311135-24
13.BALIKESİRSPOR310224-23
14.İSTANBULSPOR302156-12
15.ALTINORDU301213-21
16.BOLUSPOR301213-21
17.GİRESUNSPOR301238-51
18.ESKİŞEHİRSPOR301236-3-5

Not: Eskişehirspor'un 6 puanı silinmiştir.


- Gelecek haftanın programı


Dördüncü haftanın müsabaka programı şöyle:


İstanbulspor-Giresunspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

Altınordu-Eskişehirspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

Adanaspor-Adana Demirspor (5 Ocak Fatih Terim)

Boluspor-Altay (Bolu Atatürk)

Hatayspor-Fatih Karagümrük (Antakya Atatürk)

Bursaspor-Osmanlıspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

Keçiörengücü-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Ankara Aktepe)

Balıkesirspor-Ümraniyespor (Balıkesir Atatürk)

Ekol Göz Menemenspor-Akhisarspor (Menemen İlçe)











Kaynak: AA

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