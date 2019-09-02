Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm
- TFF 1. Lig'de üçüncü hafta sona ererken Ümraniyespor üçüncü galibiyetini elde ederek liderliğini sürdürdü
İSTANBUL (AA) - TFF 1. Lig'de üçüncü hafta pazar akşamı oynanan maçlarla sona erdi.
Sezonun ilk üç haftasında üç galibiyet alan Ümraniyespor liderliğini sürdürdü.
- Haftanın sonuçları
TFF 1. Lig'in 3. haftasında oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şu şekilde:
Osmanlıspor-Adanaspor: 2-2
Ümraniyespor-İstanbulspor: 2-1
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Boluspor: 1-0
Altay-Balıkesirspor: 1-0
Akhisarspor-Altınordu: 0-0
Giresunspor-Hatayspor: 2-2
Fatih Karagümrük-Ekol Göz Menemenspor: 1-1
Eskişehirspor-Bursaspor: 0-2
Adana Demirspor-Keçiörengücü: 0-0
- Puan durumu
Ligin 3. haftasının ardından oluşan puan durumu şöyle:
|TFF 1. Lig
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|--------------------------------
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|1.
|ÜMRANİYESPOR
|3
|3
|0
|0
|9
|3
|6
|9
|2.
|HATAYSPOR
|3
|2
|1
|0
|7
|2
|5
|7
|3.
|FATİH KARAGÜMRÜK
|3
|2
|1
|0
|6
|3
|3
|7
|4.
|BURSASPOR
|3
|2
|0
|1
|5
|4
|1
|6
|5.
|ADANA DEMİRSPOR
|3
|1
|2
|0
|2
|0
|2
|5
|6.
|KEÇİÖRENGÜCÜ
|3
|1
|2
|0
|2
|1
|1
|5
|7.
|ADANASPOR
|3
|1
|1
|1
|5
|5
|0
|4
|8.
|BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|3
|1
|1
|1
|4
|4
|0
|4
|9.
|OSMANLISPOR
|3
|1
|1
|1
|4
|4
|0
|4
|10.
|AKHİSARSPOR
|3
|1
|1
|1
|2
|2
|0
|4
|11.
|ALTAY
|3
|1
|1
|1
|4
|5
|-1
|4
|12.
|EKOL GÖZ MENEMENSPOR
|3
|1
|1
|1
|3
|5
|-2
|4
|13.
|BALIKESİRSPOR
|3
|1
|0
|2
|2
|4
|-2
|3
|14.
|İSTANBULSPOR
|3
|0
|2
|1
|5
|6
|-1
|2
|15.
|ALTINORDU
|3
|0
|1
|2
|1
|3
|-2
|1
|16.
|BOLUSPOR
|3
|0
|1
|2
|1
|3
|-2
|1
|17.
|GİRESUNSPOR
|3
|0
|1
|2
|3
|8
|-5
|1
|18.
|ESKİŞEHİRSPOR
|3
|0
|1
|2
|3
|6
|-3
|-5
Not: Eskişehirspor'un 6 puanı silinmiştir.
- Gelecek haftanın programı
Dördüncü haftanın müsabaka programı şöyle:
İstanbulspor-Giresunspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
Altınordu-Eskişehirspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
Adanaspor-Adana Demirspor (5 Ocak Fatih Terim)
Boluspor-Altay (Bolu Atatürk)
Hatayspor-Fatih Karagümrük (Antakya Atatürk)
Bursaspor-Osmanlıspor (Bursa Büyükşehir Belediye)
Keçiörengücü-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Ankara Aktepe)
Balıkesirspor-Ümraniyespor (Balıkesir Atatürk)
Ekol Göz Menemenspor-Akhisarspor (Menemen İlçe)
Kaynak: AA
HABERE YORUM KAT