Futbol turnuvasında Barış Pınarı Harekatına pankartlı destek

Hataylı gazeteciler turnuva maçına Barış Pınarı Harekatı'na pankartla destek verdi.

Hatay'da 3.'sü gerçekleştirilen Şehit Gülşah Güler Kamu Kurumları Arası Demokrasi Futbol Turnuvası kapsamında Hatay Gazeteciler Cemiyeti Takımı sporcuları, Hatay Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü maçına Barış Pınarı harekatına pankartlı destek pankartıyla çıktı.

'Kalbimizle, duamızla Barış Pınarı Harekatında Mehmetçiğimizin yanındayız" yazılı pankartla sahaya çıkan gazeteciler, tribünlerden ve rakip takımdan alkışla karşılandı. İki ekibin sporcuları ve hakemler daha sonra pankartla toplu fotoğraf çekildi.

Diğer yandan mücadele Hatay Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün 5-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

Kaynak: İHA