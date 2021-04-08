Futbol tutkunlarına müjde! Süper Lig’de 35-39. hafta programları açıklandı

Süper Lig'de 35, 36, 37, 38 ve 39. haftaların müsabaka programları açıklandı. TFF'den yapılan açıklamada Süper Lig'in son 3 hafta müsabakaları aynı gün ve saatlerde oynanacağı belirtilirken, programın da daha sonra açıklanacağı duyuruldu.

35. HAFTA

16 Nisan Cuma

16.00 Konyaspor - Kayserispor

16.00 Gençlerbirliği - Sivasspor

19.00 Antalyaspor - Çaykur Rizespor

19.00 Beşiktaş - MKE Ankaragücü

17 Nisan Cumartesi

13.30 Denizlispor - BB Erzurumspor

16.00 Yeni Malatyaspor - Alanyaspor

16.00 Trabzonspor - Hatayspor

19.00 Göztepe - Galatasaray

18 Nisan Pazar

16.00 - Gaziantep - Kasımpaşa

19.00 Başakşehir - Fenerbahçe

Fatih Karagümrük haftayı bay geçmektedir.

36. HAFTA

20 Nisan Salı

16.00 Kayserispor - Gençlerbirliği

16.00 Çaykur Rizespor - Konyaspor

16.00 Fatih Karagümrük - Göztepe

19.00 Hatayspor - Antalyaspor

19.00 Sivasspor - Beşiktaş

21 Nisan Çarşamba

16.00 MKE Ankaragücü - Denizlispor

16.00 BB Erzurumspor - Yeni Malatyaspor

19.00 Galatasaray - Trabzonspor

22 Nisan Perşembe

16.00 Alanyaspor - Gaziantep FK

19.00 Kasımpaşa - Başakşehir

Fenerbahçe haftayı bay geçmektedir.

37. HAFTA

23 Nisan Cuma

19.00 Gençlerbirliği - Çaykur Rizespor

19.00 Beşiktaş - Kayserispor

24 Nisan Cumartesi

13.30 Konyaspor - Hatayspor

16.00 Trabzonspor - Fatih Karagümrük

19.00 Denizlispor - Sivasspor

19.00 Antalyaspor - Galatasaray

25 Nisan Pazar

13.30 Yeni Malatyaspor - MKE Ankaragücü

16.00 Başakşehir - Alanyaspor

16.00 Gaziantep FK - BB Erzurumspor

19.00 Fenerbahçe - Kasımpaşa

Göztepe haftayı bay geçmektedir.

38. HAFTA

27 Nisan Salı

16.00 Fatih Karagümrük - Antalyaspor

19.00 Hatayspor - Gençlerbirliği

19.00 Çaykur Rizespor - Beşiktaş

28 Nisan Çarşamba

16.00 Kayserispor - Denizlispor

16.00 Göztepe - Trabzonspor

19.00 Galatasaray - Konyaspor

29 Nisan Perşembe

16.00 BB Erzurumspor - Başakşehir

16.00 Sivasspor - Yeni Malatyaspor

19.00 MKE Ankaragücü - Gaziantep FK

19.00 Alanyaspor - Fenerbahçe

Kasımpaşa haftayı bay geçmektedir.

39. HAFTA

1 Mayıs Cumartesi

16.00 Antalyaspor - Göztepe

19.00 Beşiktaş - Hatayspor

2 Mayıs Pazar

16.00 Denizlispor - Çaykur Rizespor

16.00 Konyaspor - Fatih Karagümrük

19.00 Gençlerbirliği - Galatasaray

3 Mayıs Pazartesi

16.00 Kasımpaşa - Alanyaspor

16.00 Yeni Malatyaspor - Kayserispor

16.00 Başakşehir - MKE Ankaragücü

19.00 Gaziantep - Sivasspor

19.00 Fenerbahçe - BB Erzurumspor

Trabzonspor haftayı bay geçmektedir.