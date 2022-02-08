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  3. Futbolcu Aziz Aksoy'un ailesi kurşunların hedefi oldu! Çaykur Rizespor 21 yaşındaki futbolcusunun silahlı saldırıya uğradığını duyurdu!

Futbolcu Aziz Aksoy'un ailesi kurşunların hedefi oldu! Çaykur Rizespor 21 yaşındaki futbolcusunun silahlı saldırıya uğradığını duyurdu!

Esenler Erokspor'da kiralık olarak oynayan Çaykur Rizesporlu futbolcu Aziz Aksoy ve ailesine silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda Aziz Aksoy'un annesi, babası ve kardeşi yaralanırken genç futbolcu herhangi bir yara almadı.

Futbolcu Aziz Aksoy'un ailesi kurşunların hedefi oldu! Çaykur Rizespor 21 yaşındaki futbolcusunun silahlı saldırıya uğradığını duyurdu!

Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor Aziz Aksoy'u sezon başında Esenler Erokspor altyapısından 5 yıllık sözleşme imzalayarak transfer etmişti.

Ardından 21 yaşındaki futbolcu Aziz Aksoy, Esenler Erokspor'a sezon sonuna kadar kiralık olarak gönderilmişti. 21 yaşındaki Çaykur Rizesporlu futbolcu Aziz Aksoy ve ailesine silahlı saldırı düzenlendiği bilgisini Çaykur Rizespor kulübü kamuoyu ile paylaştı.

Futbolcu Aziz Aksoy'un ailesi kurşunların hedefi oldu! Çaykur Rizespor 21 yaşındaki futbolcusunun silahlı saldırıya uğradığını duyurdu!

AİLE BİREYLERİ YARALANDI

Açıklamada, Aziz Aksoy'un yara almadan kurtulduğu belirtilerek, "Futbolcumuzun annesi, babası ve kardeşi yaralanmıştır. Söz konusu saldırıyı şiddetle kınıyor, yaralılara acil şifalar diliyor, Aksoy ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerine yer verildi.

Futbolcu Aziz Aksoy'un ailesi kurşunların hedefi oldu! Çaykur Rizespor 21 yaşındaki futbolcusunun silahlı saldırıya uğradığını duyurdu!

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ÇIKTI

Olayın kamera görüntülerine göre; saldırgan şahıs her şeyden habersiz aileye arkadan yaklaşıyor. Daha sonra Aziz Aksoy'u hedef alan saldırgan ateş ediyor. Ancak Aksoy'a isabet etmeyen kurşunlar futbolcunun ailesine geliyor. Daha sonra ise saldırgan koşarak kaçıyor.

Futbolcu Aziz Aksoy'un ailesi kurşunların hedefi oldu! Çaykur Rizespor 21 yaşındaki futbolcusunun silahlı saldırıya uğradığını duyurdu!​​​​​​​

Bölge Gündem Editör Ekibi
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