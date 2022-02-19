Futbolcu, şarkıcı, profesör kimler mağdur olmadı ki... Telefon dolandırıcılığında şikayet sayısına yetişilemedi, Başsavcılık özel büro kuracak! İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı telefon dolandırıcılarının yaptıkları şikayetlerin artmasının ardından özel bir büro kurma kararı aldı. Söz konusu şikayetler dolandırılan isimleri akıllara getirirken çok sayıda kişi bu durumdan mağduriyet yaşadı...

1 12 Türkiye'de son günlerde telefon dolandırıcılığı şikayetlerinde artış yaşandı. Yaşlı vatandaşları genel olarak hedef alan bu dolandırıcılar polis, hakim veya kamu çalışanı olduklarını belirterek vatandaşlardan para talep ediyor.