Futbolcu Yusuf Erdoğan 'Yapmamalıydım' diyerek özür diledi!

Sarı-Kırmızılı takımın anlaşma sağladığı futbolcu Yusuf Erdoğan'ın çektirdiği Galatasaray formalı fotoğraf sarı kırmızılı kulüpten tepki almıştı.

"YAPMAMALIYDIM"

İskenderun'da askerlik görevini sürdürürken çıktığı çarşı izninde bir GS Store'a girerek yeni formayla poz vermesi sonrası sarı kırmızılı kulübün tecrübeli teknik direktörü Fatih Terim'i kızdıran Yusuf Erdoğan konu hakkında bir televizyon kanalına açıklamalarda bulundu.

Yusuf Erdoğan açıklamasında, "Formayı giyerek hata yaptım, giymemeliydim! Heyecana kapıldım. Galatasaray'da oynamak için içimde çok heves vardı ve bu yüzden fotoğraf çektirdim. Cuma günü geleceğim. Antrenmalara başlamak için sabırsızlanıyorum. Tabii biraz üzüldüm. Bir an önce Galatasaray formasını giymek istiyorum. Bendeki olumsuz havayı dağıtmak için formayı giymiştim. Hata yaptım, özür dilerim. İstanbul'a imzaya geleceğim" sözlerini kullandı