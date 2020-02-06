Futbolda Şike Davası'nda karar verildi
3 Temmuz 2011 yılında başlayan Futbolda Şike Davası'nda karar verildi. Mahkeme eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, eski Beşiktaş Yöneticisi Serdal Adalı ve Tayfur Havutçu hakkında beraat kararı verdi.
13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Yargıtay'ın usülden geri gönderdiği şike dosyasında nihai karar verildi.
Mahkeme, eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve çeteden yargılananların beraatlerine karar verdi. Dosyanın yeniden Yargıtay'a gönderildiği öğrenildi.
SERDAL ADALI VE TAYFUR HAVUTÇU DA BERAAT ETTİ
Öte yandan eski Beşiktaş Yöneticisi Serdal Adalı'nın yanısıra Tayfur Havutçu ve Ahmet Ateş'in de şike yapmadığına karar verildi. Mahkeme dosyayı Yargıtay'a göndermeyip kapattı.
GİRESUNSPOR'A DA BERAAT KARARI
13. Ağır Ceza Mahkemesi, ayrılan dosyalardan çete davasında Giresunspor'a da beraat kararı verdi.
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