Futbolseverler ekran başına! 2022 Katar Dünya Kupası heyecanına az kaldı!

2022 Katar Dünya Kupası'nın başlamasına kısa bir süre kala futbolseverleri heyecan kapladı. İşte Dünya Kupası'nda yer alan takımlar...

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Futbolseverler ekran başına! 2022 Katar Dünya Kupası heyecanına az kaldı!

Dört senede bir kez yaz aylarında oynanan Dünya Kupası, 2022 yılında teamüllerin dışına çıktı. Katar'da oynanacak olan Dünya Kupası bu kez 20 Kasım'da başlayacak, 18 Aralık'ta oynanacak olan final maçıyla sona erecek.

Futbolseverler ekran başına! 2022 Katar Dünya Kupası heyecanına az kaldı!

DÜNYA KUPASI FORMATI

Futbolseverler heyecanla maçları beklerken 8 gruptaki 32 takım son 16 Turu'na kalmak için mücadele edecek. Gruplarını ilk iki sırada tamamlayan ülkeler, adlarını son 16 turuna yazdıracak. Daha sonra çeyrek final, yarı final maçları sonrası oynanacak final maçıyla Dünya Kupası noktalanacak.

Öte yandan Dünya Kupası heyecanı TRT'de ekranlara gelecek.

Futbolseverler ekran başına! 2022 Katar Dünya Kupası heyecanına az kaldı!

KATAR DÜNYA KUPASI GRUPLARI

A Grubu: Katar, Hollanda, Senegal, Ekvador

B Grubu: İngiltere, ABD, İran, Galler

C Grubu: Arjantin, Meksika, Polonya, Suudi Arabistan

D Grubu: Fransa, Danimarka, Tunus, Avustralya

E Grubu: İspanya, Almanya, Japonya, Kosta Rika

F Grubu: Belçika, Hırvatistan, Fas, Kanada

G Grubu: Brezilya, İsviçre, Sırbistan, Kamerun

H Grubu: Portekiz, Uruguay, Güney Kore, Gana

Futbolseverler ekran başına! 2022 Katar Dünya Kupası heyecanına az kaldı!

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