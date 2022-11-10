Futbolseverler ekran başına! 2022 Katar Dünya Kupası heyecanına az kaldı!

Dört senede bir kez yaz aylarında oynanan Dünya Kupası, 2022 yılında teamüllerin dışına çıktı. Katar'da oynanacak olan Dünya Kupası bu kez 20 Kasım'da başlayacak, 18 Aralık'ta oynanacak olan final maçıyla sona erecek.

DÜNYA KUPASI FORMATI

Futbolseverler heyecanla maçları beklerken 8 gruptaki 32 takım son 16 Turu'na kalmak için mücadele edecek. Gruplarını ilk iki sırada tamamlayan ülkeler, adlarını son 16 turuna yazdıracak. Daha sonra çeyrek final, yarı final maçları sonrası oynanacak final maçıyla Dünya Kupası noktalanacak.

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Öte yandan Dünya Kupası heyecanı TRT'de ekranlara gelecek.

KATAR DÜNYA KUPASI GRUPLARI

A Grubu: Katar, Hollanda, Senegal, Ekvador

B Grubu: İngiltere, ABD, İran, Galler

C Grubu: Arjantin, Meksika, Polonya, Suudi Arabistan

D Grubu: Fransa, Danimarka, Tunus, Avustralya

E Grubu: İspanya, Almanya, Japonya, Kosta Rika

F Grubu: Belçika, Hırvatistan, Fas, Kanada

G Grubu: Brezilya, İsviçre, Sırbistan, Kamerun

H Grubu: Portekiz, Uruguay, Güney Kore, Gana