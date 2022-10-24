Futbolseverler ekran başına: Şampiyonlar Ligi'nde 5.hafta heyecanı! TV 8.5'da şifresiz yayınlanacak maçlar belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan 5.hafta oynanacak olan grup maçlarıyla devam edecek. Bu hafta 4 maç şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak.

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
YAYINLAMA
Google News
Futbolseverler ekran başına: Şampiyonlar Ligi'nde 5.hafta heyecanı! TV 8.5'da şifresiz yayınlanacak maçlar belli oldu

Futbolseverlerin izlemekten keyif aldığı Şampiyonlar Ligi'nde serüven sürüyor. Beşinci haftada yarın E, F, G, H grupları, 26 Ekim Çarşamba günü ise A, B, C, D gruplarındaki maçlar oynanacak.

Maç programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

19.45 Salzburg (Avusturya) - Chelsea (İngiltere)

19.45 Sevilla (İspanya) - Kopenhag (Danimarka)

22.00 Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Milan (İtalya)

22.00 Celtic (İskoçya) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)

22.00 Leipzig (Almanya) - Real Madrid (İspanya)

22.00 Borussia Dortmund (Almanya) - Manchester City (İngiltere)

22.00 Paris Saint-Germain (Fransa) - Maccabi Haifa (İsrail)

22.00 Benfica (Portekiz) - Juventus (İtalya)

Futbolseverler ekran başına: Şampiyonlar Ligi'nde 5.hafta heyecanı! TV 8.5'da şifresiz yayınlanacak maçlar belli oldu

26 Ekim Çarşamba:

19.45 Club Brugge (Belçika) - Porto (Portekiz)

19.45 Inter (İtalya) - Viktoria Plzen (Çekya)

22.00 Napoli (İtalya) - Rangers (İskoçya)

22.00 Ajax (Hollanda) - Liverpool (İngiltere)

22.00 Atletico Madrid (İspanya) - Bayer Leverkusen (Almanya)

22.00 Barcelona (İspanya) - Bayern Münih (Almanya)

22.00 Tottenham (İngiltere) - Sporting Lizbon (Portekiz)

22.00 Eintracht Frankfurt (Almanya) - Olimpik Marsilya (Fransa)

Futbolseverler ekran başına: Şampiyonlar Ligi'nde 5.hafta heyecanı! TV 8.5'da şifresiz yayınlanacak maçlar belli oldu

ŞİFRESİZ YAYINLANACAK MAÇLAR

Öte yandan Salı günü TV8.5 kanalından şifresiz olarak yayınlanacak maçları şöyle:

19.45 Salzburg (Avusturya) - Chelsea (İngiltere)

22.00 Paris Saint-Germain (Fransa) - Maccabi Haifa (İsrail)

- Çarşamba günü oynanacak olan maçlar ise şöyle

19.45 Inter (İtalya) - Viktoria Plzen (Çekya)

22.00 Tottenham (İngiltere) - Sporting Lizbon (Portekiz)

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Bugün kimin maçı var 24 Ekim 2022 Pazartesi ? Hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Bugün kimin maçı var 24 Ekim 2022 Pazartesi ? Hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Pendikspor'a yan bakılmıyor! Ankara Keçiörengücü'nü farklı geçti: 0-3
Pendikspor'a yan bakılmıyor! Ankara Keçiörengücü'nü farklı geçti: 0-3
Ziraat Türkiye Kupası'nda kuralar çekildi! Galatasaray ve Beşiktaş'ın 4. Eleme Turu'ndaki rakipleri belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası'nda kuralar çekildi! Galatasaray ve Beşiktaş'ın 4. Eleme Turu'ndaki rakipleri belli oldu
İBB CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, Pendik Kulüpler Birliğini ziyaret etti!
İBB CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, Pendik Kulüpler Birliğini ziyaret etti!
Son Haberler
"Türkiye'de ikinci elin kaderini değiştireceğiz " diyerek duyurdu! Fabrika çıkışlı ikinci el otomobiller geliyor!
"Türkiye'de ikinci elin kaderini değiştireceğiz " diyerek duyurdu! Fabrika çıkışlı ikinci el otomobiller geliyor!
60/1-g Trafik Cezası Nedir? 60/1-g Trafik Cezası 2022 Ne Kadar?
60/1-g Trafik Cezası Nedir? 60/1-g Trafik Cezası 2022 Ne Kadar?
Cihat Yaycı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: "FETÖ temizliğine bizzat siz el atınız, Allah rızası için sorgulatın"
Cihat Yaycı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: "FETÖ temizliğine bizzat siz el atınız, Allah rızası için sorgulatın"
60/1-f Trafik Cezası Nedir? 60/1-f Trafik Cezası 2022 Ne Kadar?
60/1-f Trafik Cezası Nedir? 60/1-f Trafik Cezası 2022 Ne Kadar?
Giresunspor kötü haberi açıkladı! 765 bin Euro para cezası, 2 dönem transfer yasağı verildi
Giresunspor kötü haberi açıkladı! 765 bin Euro para cezası, 2 dönem transfer yasağı verildi
Ballon d'Or nedir? Ballon d’Or’u kim kazandı 2022?
Ballon d'Or nedir? Ballon d’Or’u kim kazandı 2022?
Çok Okunanlar
Bugün kimin maçı var 24 Ekim 2022 Pazartesi ? Hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Bugün kimin maçı var 24 Ekim 2022 Pazartesi ? Hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Silivri'de cinayet zanlıları ve polis arasında çatışma: Polis memuru Alim Nar Şehit oldu!
Silivri'de cinayet zanlıları ve polis arasında çatışma: Polis memuru Alim Nar Şehit oldu!
Şehit Alim nar kimdir? Kaç yaşında, nereli? Alim Nar biyografisi...
Şehit Alim nar kimdir? Kaç yaşında, nereli? Alim Nar biyografisi...
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeynel Abidin'den Fakıbaba'ya olay sözler! "Halkı ağlama duvarı haline getirmek olmaz"
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeynel Abidin'den Fakıbaba'ya olay sözler! "Halkı ağlama duvarı haline getirmek olmaz"
Fenerbahçe - Ankaragücü maçına damga vuran olay! Arda Güler, polis olan teyzesiyle kucaklaştı
Fenerbahçe - Ankaragücü maçına damga vuran olay! Arda Güler, polis olan teyzesiyle kucaklaştı
MKE Ankaragücü 0 - 3 Fenerbahçe | MAÇ SONUCU
MKE Ankaragücü 0 - 3 Fenerbahçe | MAÇ SONUCU
Yorumlananlar
İbrahim Tatlıses'ten Ahmet Eşref Fakıbaba çıkışı: "Gerçek yüzünü Türkiye kamuoyuna anlatacağım "
İbrahim Tatlıses'ten Ahmet Eşref Fakıbaba çıkışı: "Gerçek yüzünü Türkiye kamuoyuna anlatacağım "
Antalya'da 17 yaşındaki öğrenci, gece yarısı gittiği öğretmeninin evinde hayatını kaybetti! Gencin ölümü şüpheli bulundu!
Antalya'da 17 yaşındaki öğrenci, gece yarısı gittiği öğretmeninin evinde hayatını kaybetti! Gencin ölümü şüpheli bulundu!