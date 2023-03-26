Futbolu bırakan Mesut Özil parayı kırmış! Serveti açıklandı: Duyanlar kulaklarına inanamadı!

İngiliz basınında Mesut Özil'in futbolu bırakması geniş yanlı uyandırdı. İngiliz The Sun gazetesi, Mesut Özil'in 1 milyon sterlinlik bir servete sahip olduğunu bildirdi. Daha fazla detay için haberimize göz atabilirsiniz…

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Futbolu bırakan Mesut Özil parayı kırmış! Serveti açıklandı: Duyanlar kulaklarına inanamadı!

Mesut Özil'in futbolu bıraktığını internette ilk duyuran Marca gazetesi, 34 yaşında sahalardan ayrılan futbolcunun kariyerinin en iyi döneminin Werder Bremen Real Madrid. ve Arsenal ve Alman milli takımlarında forma giydiği zamanlar olduğuna değindi.

mesut özil

SERVETİNİ AÇIKLADILAR

İngiliz The Sun gazetesi, Özil'in futbol kariyerini sonlandırana dek kazanmış olduğu servete dikkat çekti. Serveti 100 milyon sterlini bulması herkesi şaşırttı.

FUTBOL HARİCİ İŞLER DE YAPIYOR

Futbol kariyerinde çeşitli işler de yapan Mesut Özi'nin kripto para birimi, e-spor yatırımı ve bir giyim markası gibi girişimlere sahip olması dikkatlerden kaçmadı.

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