Futo Endo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Futo Endo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Futo Endo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Futo Endo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Futo Endo 25 Kasım 2005 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 遠藤 楓仁 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Futo Endo Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Gamba Osaka U18 futbol takımında oynamaktadır. Gamba Osaka U18 takımına - tarihinde katılmıştır. Futo Endo'nin Gamba Osaka U18 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Futo Endo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Futo Endo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Futo Endo şuan Gamba Osaka U18 takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.
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