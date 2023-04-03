Futo Endo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Futo Endo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Futo Endo kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Futo Endo ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.