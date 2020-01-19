Futsalda birinciler belli oldu

Okul Sporları faaliyet programında yer alan Okullar Arası Salon Futbolu (FUTSAL) Turnuvası Yeşiltepe Kapalı Spor Salonu'nda oynanan Final müsabakalarıyla sona erdi.

Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü 2019-2020 Okul Sporları faaliyet programında yer alan Okullar Arası Salon Futbolu Turnuvalarında oynanan Erkekler final müsabakasında Malatya Spor Lisesi ile Beydağı Anadolu Lisesi karşılaştı. Büyük bir çekişmeye sahne olan final maçında Malatya Spor Lisesi rakibini 4-3 yenerek Malatya'yı bölge müsabakalarında temsil etme hakkını kazandı. Yeşiltepe Kapalı Spor Salonunda oynanan final maçına Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Ömer Dağdelen, Okul Sporları İ Temsilcisi Sinan Alkış, Malatya Spor Lisesi Müdürü Bedrettin Dolanbay, her iki okulun öğrencileri ve aileleri de büyük ilgi gösterdi. Turnuvanın başından itibaren rakipleri karşısında üstün bir oyun sergileyen Malatya Spor Lisesi finalde karşılaştığı Beydağı Anadolu Lisesi'ni 4-3 yenerek erkeklerde Malatya birincisi olup bölge şampiyonasına katılmaya hak kazandılar.

Maçın bitiş düdüğüyle birlikte Malatya Spor Lisesi futbolcuları ve taraftarları büyük sevinç yaşarken, Spor Lisesi Müdür yardımcısı Kenan Balyemez Spor Lisesinin Malatya'da tüm spor branşlarında iddialı olmak için çalıştığını ve bu şampiyonlukta emeği geçen futbolcularına teşekkür ederken, kupayı desteklerini esirgemeyen okul müdürü Bedrettin Dolanbay'a armağan ettiklerini ifade etti.

Yeşiltepe Kapalı Spor Salonu'nda oynanan ve büyük heyecana sahne olan karşılaşmalarda erkeklerde 48 okul, kızlarda ise 16 okul mücadele etti. Turnuva boyunca maçları il Hakem Kurulu tarafından görevlendirilen resmi hakemler yönetti. Hayli çekişmeli geçen maçlarda oldukça güzel renkli görüntülerin oluşması komiteyi ve turnuvaya katılım sağlayan Okul idareci ve öğrencileri memnun etti.

16 okulun mücadele ettiği kız futsal müsabakaları sonunda Anadolu kız Lisesini yenen Akmercan Anadolu lisesi şampiyon oldu.

Final maçının ardından yapılan törenle ödüller sahiplerini buldu.

Turnuvaya katılan tüm öğrencileri ve emeği geçen öğretmenleri kutlayan Okul Sporları İl Temsilcisi Sinan Alkış, "Gençlik ve Spor Müdürlüğü yetkililerine çok teşekkür ediyorum. Çok heyecanlı karşılaşmalarla süren futsal müsabakaları centilmence bitti. Öncelikle desteklerinden Milli Eğitim Müdürlüğüne ve Gençlik ve Spor Müdürlüğü yetkililerine çok teşekkür ediyorum. Turnuvaya katılan tüm takımlara teşekkür eder, kupa ve madalya kazanan okullara başarılarının devamını dilerim" diye konuştu.

Kaynak: İHA