Futsalda yarı final heyecanı Karaman'da başladı

Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde düzenlenen Okullararası Gençler Futsal Yarı Final müsabakaları açılış töreni ile başladı.

Okul Sporları 2019 yılı faaliyet takviminde yer alan ve Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen Okullararası Gençler Futsal Yarı Final müsabakaları, KMÜ Spor Salonu'nda düzenlenen açılış seremonisi ile start aldı. KMÜ Spor Salonu ve Prof. Dr. Ömer Dinçer Anadolu İmam Hatip Lisesi Spor Salonu'nda yapılacak ve 4 gün sürecek müsabakalarda 13 ilden 192 sporcu mücadele ediyor.

KMÜ Spor Salonu'nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek, "21-24 Mart tarihleri arasında ilimizin ev sahipliğinde düzenlenecek Okullararası Gençler Futsal Yarı Final müsabakalarına hoş geldiniz. 4 gün boyunca devam edecek bu önemli organizasyonda illerini temsil edecek sporcularımıza başarılar diliyor, sakatlıksız, kazasız bir müsabaka olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

Yapılan törenin ardından müsabakalara Konya ve Mersin kız takımlarının maçı ile devam edildi.

Okullararası Gençler Futsal Yarı Final müsabakalarının açılış törenine Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek, şube müdürleri Mustafa Karadeniz, Cavit Bardak ile sporcular katıldı.

(FOTOĞRAFLI)

DHA