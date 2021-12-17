Fütuhatçı ne demek, TDK'ya göre Fütuhatçı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Fütuhatçı ne demek? Fütuhatçı TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi fütuhatçı kelimesi. Peki fütuhatçı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre fütuhatçı nedir, fütuhatçı kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

FÜTUHATÇI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Fütuhatçı kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre fütuhatçı kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Fütuhat yapan



FÜTUHATÇI CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Bütün Rumeli, ruhunun bütün fütuhatçı galeyanı ile Teselya'ya doğru akıyordu.

