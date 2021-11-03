Fütürist ne demek, TDK'ya göre Fütürist kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Fütürist ne demek? Fütürist TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi fütürist kelimesi. Peki fütürist ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre fütürist nedir, fütürist kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

FÜTÜRİST NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Fütürist kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Fütürist kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre fütürist kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Gelecekçi

