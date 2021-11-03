Abdiâciz ne demek, TDK'ya göre Abdiâciz kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Juventus 4-2 Zenit | MAÇ SONUCUDinamo Kiev 0-1 Barcelona | MAÇ SONUCU3 Kasım 2021 Çarşamba günün spor manşetleri |Beşiktaş, zorlu Sporting Lizbon deplasmanında!Dışarı çıkacaklar dikkat! Sağanak yağışa yakalanabilirsiniz! Hava bugün nasıl olacak 3 Ekim 2021 Çarşamba?Fütürist ne demek, TDK'ya göre Fütürist kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Resmi Gazete'de bugün (3.11.2021) | 3 Kasım 2021 Resmi Gazete kararları3 Kasım 2021 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programıPakt ne demek, TDK'ya göre Pakt kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Hiperbol ne demek, TDK'ya göre Hiperbol kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?
İstanbul15 °C
  1. HABERLER
  2. TDK ANLAMI NEDİR?
  3. Fütürist ne demek, TDK'ya göre Fütürist kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Fütürist ne demek, TDK'ya göre Fütürist kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Fütürist kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Fütürist ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Fütürist nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Fütürist kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Fütürist ne demek, TDK'ya göre Fütürist kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Fütürist ne demek? Fütürist TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi fütürist kelimesi. Peki fütürist ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre fütürist nedir, fütürist kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

FÜTÜRİST NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Fütürist kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Fütürist kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre fütürist kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Gelecekçi

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT