Fütüristlik ne demek, TDK'ya göre Fütüristlik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Fütüristlik ne demek? Fütüristlik TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi fütüristlik kelimesi. Peki fütüristlik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre fütüristlik nedir, fütüristlik kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

FÜTÜRİSTLİK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Fütüristlik kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre fütüristlik kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Gelecekçilik

