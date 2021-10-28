Fütürolojik ne demek, TDK'ya göre Fütürolojik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Fütürolojik ne demek? Fütürolojik TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi fütürolojik kelimesi. Peki fütürolojik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre fütürolojik nedir, fütürolojik kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

FÜTÜROLOJİK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Fütürolojik kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Fütürolojik kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre fütürolojik kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Gelecek bilimsel

