Fuyu Ma kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fuyu Ma Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fuyu Ma adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fuyu Ma Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fuyu Ma 28 Mart 2001 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 马辅渔 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fuyu Ma Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cangzhou Mighty Lions futbol takımında oynamaktadır. Cangzhou Mighty Lions takımına 7 Nisan 2021 tarihinde katılmıştır. Fuyu Ma'nin Cangzhou Mighty Lions ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Fuyu Ma Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fuyu Ma isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Fuyu Ma Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fuyu Ma futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2019 yılında JS Suning

24 Temmuz 2020 yılında JS Suning Res.

7 Nisan 2021 yılında CZ Mighty Lions

Fuyu Ma Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fuyu Ma şuan Cangzhou Mighty Lions takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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