Bakan Soylu: DEAŞ'ın sözde emiri Ayasofya'ya saldırı hazırlığındaydıPremier Lig ne zaman başlıyor? İngiltere Premier Lig 2020-2021 fikstürüÇoklu baro sistemine uyum yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandıYasemin Özilhan hamile mi? İşte sevenlerine müjdeli haber!Sağlık Bakanlığı açıkladı! Bu kişiler mutlaka aşı yaptırmalıÇin'de 8, Hong Kong'da 12, Güney Kore'de 267 yeni Kovid-19 vakası tespit edildiÜniversite kayıtları ne zaman bitiyor? Üniversite kayıtları saat kaçta bitiyor?Düğün hazırlığı yapan çifti trafik kazası ayırdıİtalya Serie A ne zaman başlıyor? Serie A 2020-2021 sezonu ne zaman başlayacak?İhracata yönelik devlet yardımı işlemleri elektronik ortamda gerçekleştirilebilecek
İstanbul25 °C
  1. HABERLER
  2. EKONOMİ
  3. FuzulEv, Diyarbakır'da ikinci şubesini açtı

FuzulEv, Diyarbakır'da ikinci şubesini açtı

İSTANBUL (AA) - FuzulEv, Diyarbakır'da ikinci şubesini hizmete açtı. FuzulEv'den yapılan açıklamaya göre, şirket, şube ağını genişletmeye devam ediyor. Diyarbakır'da ikinci şubesiyle hizmet vermeye başlayacak olan FuzulEv, FPK sisteminin sınırlarını ülke genelinde genişletmeyi hedefliyor....

FuzulEv, Diyarbakır'da ikinci şubesini açtı

İSTANBUL (AA) - FuzulEv, Diyarbakır'da ikinci şubesini hizmete açtı.

FuzulEv'den yapılan açıklamaya göre, şirket, şube ağını genişletmeye devam ediyor.

Diyarbakır'da ikinci şubesiyle hizmet vermeye başlayacak olan FuzulEv, FPK sisteminin sınırlarını ülke genelinde genişletmeyi hedefliyor.

FuzulEv, yeni şubesinde alanında uzman ekibiyle ev ve araba sahibi olmak isteyen müşterileri için FPK sistemiyle çözüm olanağı sağlayacak. Her gelir grubuna uygun ödeme seçenekleri sunan sistemde, vatandaşların küçük küçük taksitlerle, peşinat vermeden ve ara ödeme yapmadan ev alma hayallerinin gerçekleşmesi sağlanıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen şubeleşme çalışmalarına hız kesmeden devam eden şirket, yıl sonuna kadar 89 olan şube sayısını 100'e çıkarmayı planlıyor.

İnsanı odağına alan stratejileri sayesinde sektörde ve toplumda güven inşa eden FuzulEv, açtığı yeni şubelerle de ülke istihdamına katkı sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen FuzulEv Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akbal, faaliyet gösterdikleri coğrafyada sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasında rol oynayarak istihdam, büyüme ve katma değer oluşturmaya yönelik çalışmalara imza attıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Sektörün dinamiklerini belirleyen bir kurum olarak, kurulduğumuz günden bu yana insan odaklı bakış açımızı koruyoruz. Bu doğrultuda vatandaşımıza ve ülkemize en iyi hizmeti sunabilmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bugün olduğu gibi yarınlarımızda da çalışanlarımızdan ve müşterilerimizden aldığımız güçle büyüme hedeflerimiz doğrultusunda sürdürülebilir bir gelecek için aynı azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA

Haber KaynağıHaber Kaynağı


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT