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Füzyon ne demek, TDK'ya göre Füzyon kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Füzyon kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Füzyon ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Füzyon nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Füzyon kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Füzyon ne demek, TDK'ya göre Füzyon kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Füzyon ne demek? Füzyon TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi füzyon kelimesi. Peki füzyon ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre füzyon nedir, füzyon kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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FÜZYON NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Füzyon kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Füzyon kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre füzyon kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Birleşme, kaynaşma

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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