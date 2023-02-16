Fynn Lakenmacher kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fynn Lakenmacher Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fynn Lakenmacher adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fynn Lakenmacher Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fynn Lakenmacher 10 Mayıs 2000 tarihinde Lübbecke şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Almanya uyrukludur.Gerçek adı da Fynn-Luca Lakenmacher şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fynn Lakenmacher Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini think forward yapmaktadır. Fynn Lakenmacher, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

TSV 1860 München futbol takımında oynamaktadır. TSV 1860 München takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Fynn Lakenmacher'nin TSV 1860 München ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Fynn Lakenmacher Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fynn Lakenmacher isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Fynn Lakenmacher Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fynn Lakenmacher futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Hannover 96 U19

1 Temmuz 2018 yılında TSV Havelse U19

1 Temmuz 2019 yılında TSV Havelse

1 Temmuz 2022 yılında 1860 München

Fynn Lakenmacher Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fynn Lakenmacher şuan TSV 1860 München takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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